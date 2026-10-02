Денежная база России в сентябре выросла на 1,6%
По итогам сентября денежная база России в узком определении выросла до 22,731 трлн руб., следует из данных ЦБ. За месяц она увеличилась на 1,6%, или на 348,1 млрд руб.
Показатель продолжает расти с февраля 2026 года.
Денежная база в узком определении подразумевает сумму наличных денег, выпущенных в обращение Банком России, и обязательных резервов банков в национальной валюте на счетах ЦБ.
Один из механизмов, связанных с ростом денежной базы, — устойчивая конвертация депозитов в наличные, продолжавшаяся несколько последовательных месяцев. Для банков это означало усиление структурного дефицита ликвидности: средства переходили с депозитных счетов в наличное обращение и переставали поддерживать банковские балансы в прежнем виде.
Ликвидность банков в этот период также ограничивалась регуляторными требованиями. Банк России постепенно отменял меры смягчения, введенные в 2022 году, и повышал требования к краткосрочной ликвидности, прежде всего для крупных системно значимых банков.