Денежная база России в сентябре выросла на 1,6%

По итогам сентября денежная база России в узком определении выросла до 22,731 трлн руб., следует из данных ЦБ. За месяц она увеличилась на 1,6%, или на 348,1 млрд руб.

Показатель продолжает расти с февраля 2026 года.

Денежная база в узком определении подразумевает сумму наличных денег, выпущенных в обращение Банком России, и обязательных резервов банков в национальной валюте на счетах ЦБ.