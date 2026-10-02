В Грузии помощника бывшего губернатора Хабаровского края освободили под залог

Михаил Тимофеев, находившийся в предэкстрадиционном заключении, освобожден решением Тбилисского городского суда под залог в 50 тыс. лари (около 1,6 млн руб.). Об этом «Ъ» сообщила адвокат Тимофеева Русудан Мчедлишвили. По ее словам, инициатива освобождения ее подзащитного, экстрадиции которого добивалась РФ, исходила от грузинской прокуратуры.

Как пояснила «Ъ» госпожа Мчедлишвили, «прокуратура, к сожалению, убедила суд обязать Тимофеева не только выплатить большой залог», но дополнительно «не покидать жилье по месту регистрации с 22:00 до 6:00, отмечаться в прокуратуре три раза в неделю, не покидать страну» и «сдать все документы, если они имеются на руках, кроме паспорта, который изначально хранится в пенитенциарном учреждении».

Адвокат считает, что прокуратура «проявила бесчеловечность, равнозначную пытке, выдвинув дополнительные условия», хотя «подзащитный тяжело болен, передвигается с тростью и ему в любой момент может потребоваться экстренная помощь».

Госпожа Мчедлишвили убеждена, что ходатайство об освобождении под залог — «тактический ход прокуратуры», поскольку «23 октября истекал девятимесячный срок предэкстрадиционного заключения» Тимофеева и его «в любом случае пришлось бы освободить». Но прокуратура, по утверждению адвоката, надеется на то, что Комитет по правам человека ООН, ранее запретивший грузинским властям выдавать Тимофеева РФ до окончания рассмотрения его жалобы, «изменит свое решение и Тимофеева все-таки выдадут РФ до 23 октября».

Если бы Тимофеева освободили на основании истечения девятимесячного срока заключения, по закону он имел бы право немедленно покинуть Грузию в любом направлении.

В России Михаила Тимофеева (Тимоха), помощника бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, отбывающего 25-летний срок тюремного заключения, обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе в убийстве Евгения Зори в 2004 году. Обвинение Тимофееву было предъявлено заочно в 2022 году, тогда же его объявили в международный розыск.

По данным следственных органов РФ, Тимофеев долгие годы возглавлял ОПГ «Моисеевские». Группировка контролировала несколько территорий в Хабаровске, занимаясь рэкетом и отмыванием денег.

Георгий Двали, Тбилиси