Американская полиция пригрозила пытать арестованных песнями Тейлор Свифт

Полицейские города Гринсборо в штате Северная Каролина написали пост в X о том, что арестованным будут включать новые песни Тейлор Свифт на повторе. Пост был опубликован 29 сентября. К 2 октября он набрал 101 тыс. лайков, 9 тыс. ретвитов и более тысячи комментариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Greensboro Police Department Фото: Greensboro Police Department

«Все, кого арестуют этим вечером, будут обязаны слушать новые песни Тейлор Свифт на повторе»,— написали полицейские. Как отмечает Vice, пост вызвал возмущение фанатов Тейлор Свифт. Некоторые писали, что полицейские поступили непрофессионально. В итоге был опубликован еще один пост: «Мы приносим извинения за то, что взбудоражили ботов Тейлор. Пожалуйста, продолжайте слушать “The Life of a Showgirl”».

В конце сентября Тейлор Свифт представила обновленную версию своего альбома «The Life of a Showgirl», который изначально был выпущен в 2025 году.

Яна Рождественская