S7 возобновит рейсы из Новосибирска в Дубай с конца октября

Авиакомпания S7 намерена запустить прямые рейсы из Новосибирска в Дубай. Ожидается, что маршрут начнет действовать с 25 октября, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Полеты планируется осуществлять пять раз в неделю на самолетах Airbus A320. Вылеты из Новосибирска запланированы по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в обратном направлении из международного аэропорта Дубая — по понедельникам и субботам.

Как писал «Ъ», ранее S7 возобновила рейсы из Москвы в Дубай 30 сентября. Авиакомпания отменила полеты по этому маршруту в начале марта 2026 года из-за закрытия воздушного пространства над странами Персидского залива.

Александра Стрелкова