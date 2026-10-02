«Чиновники из UEFA вряд ли захотят раздувать этот скандал»

Футбольный клуб «Барселона» снова под ударом. UEFA начал новое разбирательство о возможном влиянии клуба на судейский корпус. Это произошло после того, как представители мадридского «Реала» передали организации материалы, касающиеся связи «Барселоны» с бывшим вице-президентом технического комитета судей Хосе Марией Негрейрой, сообщает Associated Press. Чем грозит «Барселоне» новый виток разбирательств? Выяснял спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

Так называемое дело Негрейры появилась в 2023 году. Именно тогда вскрылось, что «Барселона» отправляла денежные переводы вице-президенту технического комитета арбитров Федерации футбола Испании Хосе Энрикесу Негрейре. И суммы эти весьма впечатляли. С 2001-го по 2018-й годы на счета различных компаний, принадлежавших футбольному чиновнику и его сыну, было переведено почти €8,5 млн.

Скандал, конечно, грянул страшный. Ведь человек, который получал такие деньги от «Барсы», мог влиять на судей. То есть, если называть вещи своими именами, это было похоже на подкуп арбитров. Клуб, естественно, все отрицал и уверял общественность, что нанял Негрейру в качестве внешнего консультанта для предоставления технических отчетов о судействе.

Сам он тоже удивленно пожимал плечами, и в 2024-м испанский суд отклонил обвинения во «взяточничестве чиновника», постановив, что тот не считается государственным служащим по испанскому законодательству. Юридически ход был красивый, что неудивительно, считает футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании:

«Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сам юрист по образованию. Так что он знает и понимает, что делает. Поэтому я думаю, что все будет в порядке, никаких проблем нет».

Но, несмотря на выигранный суд, расследование продолжилось, на этот раз по обвинению в спортивной коррупции. Особенно, конечно, усердствовал мадридский «Реал», который несколько лет собирал информацию и 1 октября выдал в UEFA для ознакомления талмуд из 50 тыс. страниц. Представители клуба уверяют, что в этом материале всё: явки, пароли и финансовые документы, которые утопят «Барселону». Оппоненты хотят ни много ни мало лишить сине-гранатовых всех титулов за тот период, что они платили Негрейре, то есть с 2001-го по 2018-й, и, конечно же, отправить «Барсу» в лигу рангом ниже.

Но футбольные чиновники вряд ли пойдут на поводу у «Реала», считает комментатор Станислав Рынкевич, который много лет специализировался на испанском футбольном чемпионате:

«Это может привести в том числе к социальному взрыву внутри страны. Есть такие настроения, что "Барселону" преследуют не просто потому, что они нарушили какие-то юридические или спортивные правила, а дело в политике. Неважно, насколько это правда, важно то, как люди это могут воспринимать.

Кроме того, это может грозить серьезной финансовой катастрофой для всего чемпионата.

Ла Лига без классико — это сразу колоссальные потери доходов от телетрансляций и так далее. Так что Испания любыми способами будет цепляться за то, чтобы "Барселона" осталась. То есть они придумают любые штрафы, любые наказания, но только не отправлять клуб в другую лигу».

В UEFA подтвердили получение жалобы, поданной мадридским «Реалом», и официально уведомили Мадрид, что расследование продолжается. Теперь чиновникам федерации наверняка потребуется время, чтобы все изучить. Несмотря на истерику в столице Испании, они вряд ли будут спешить. На изучение документов, особенно столь серьезных, им могут потребоваться месяцы, а то и годы. И насколько жестким будет вердикт, пока неясно.

В большинстве случаев громкие скандалы, связанные с большими клубами, спускали на тормозах, по крайней мере, в последние десятилетия. И судя по тому, что уголовное дело против «Барселоны» в суде Испании развалилось, чиновники из UEFA вряд ли захотят раздувать этот скандал. Но крупный штраф за не самую чистую игру каталонцам, скорее всего, заплатить придется.

Владимир Осипов