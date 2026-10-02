Казнить нельзя помиловать

В Теннесси заключенная, приговоренная к казни, выжила после введения двойной дозы смертельного препарата. Местные власти уже расследуют причины инцидента и до конца года отменили исполнение подобных приговоров. При этом в департаменте исправительных учреждений Теннесси заявляют, что вся процедура проводилась «неукоснительно» по протоколу. По данным газеты The Tennessean, сейчас женщина находится в критическом состоянии. Но даже если заключенная выживет, смертный приговор ей едва ли изменят, возможно, лишь перенесут, отмечают эксперты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Miles Cary / Knoxville News Sentinel / USA TODAY NETWORK / Reuters Фото: Miles Cary / Knoxville News Sentinel / USA TODAY NETWORK / Reuters

Кристу Пайк приговорили к высшей мере наказания еще в 1996-м. В 18 лет, на почве ревности, вместе со своим парнем она пытала и убила 19-летнюю Коллин Слеммер. Из-за особой жестокости преступление тогда вызвало широкий резонанс. Защита Пайк все же пыталась добиться смягчения приговора: адвокаты ссылались на тяжелые психические расстройства подзащитной и факты насилия над ней в детстве. Но Верховный суд штата настоял на казни. Причем примерно за час до назначенного срока.

В камере для казней Пайк ввели пентобарбитал, чтобы вызвать глубокий сон и быструю смерть. Но дальше произошла странная сцена, рассказали присутствовавшие на процедуре журналисты:

«Они провели два раунда, но в конце она еще дышала. В какой-то момент Пайк подняла голову и огляделась. Сказала, что у нее горит и болит какое-то место и спросила: нормально ли это? Но все это было ненормально.

Когда шторы закрыли в последний раз — было примерно 8 утра. Мы постоянно её слышали. Сначала она храпела, потом запищала и снова захрапела. Спустя 50 минут микрофон отключили, но даже тогда мы все еще слышали храп».

Как отмечают СМИ, по слухам, у заключенной была уникальная физиология, устойчивая к препарату.

Но, по словам врачей, вероятнее обе инъекции были сделаны неправильно, и препарат попал не в вену, а в мягкие ткани.



Как они отметили, на это указывают и жалобы Пайк на жжение в руке. Впрочем, официальных заявлений пока нет. Это уже вторая неуспешная попытка казни в Теннесси в 2026 году и восьмая за всю историю, указал врач-анестезиолог Джоэл Зивот в эфире радио Times:

«Давайте проясним. Установка катетера для казни — это не пустяковое дело, для этого нужны и подготовка, и опыт. Неизвестно, кого именно из профессионалов выбрали для процедуры. По протоколу это держится в секрете. Ранее в Теннесси был случай, когда заключенного Тони Каррутерса пытались казнить с помощью смертельной инъекции, но подходящие вены для установки катетера на руке найти не удалось, поэтому препарат попытались ввести через вену на шее. Это очень сложная процедура, врач не справился. А позже выяснилось, что медик много лет не практиковал такую процедуру. Неудача была вполне объяснима».

Правозащитники назвали инцидент одной из худших сорванных казней в современной истории США. Сейчас Пайк находится в больнице, её состояние неизвестно.

Но после инъекции еще никто не выживал, указывают эксперты.



Её Адвокаты добиваются срочного прекращения исполнения приговора в Верховном суде штата. Но едва ли инцидент сможет изменить решение инстанции, отмечает американист Ян Веселов:

«Теоретически губернатор штата может заменить смертный приговор на пожизненное заключение или какой-то другой тюремный срок. Губернатор Билл Ли сказал, что не собирается никак вмешиваться в это дело, соответственно, смертный приговор останется в силе. Также юристы пытаются потребовать, чтобы ей хотя бы заменили способ казни на расстрел, хотя не очень часто применяют подобные меры. Юристы пытались оспорить проведение казни, апелляция с ними согласилась и отложила, но Верховный суд потребовал властей штата вмешаться и отменил это решение».

Криста Пайк — первая женщина за 200 с лишним лет в штате Теннесси, в отношении которой пытались исполнить высшую меру наказания. И 30-й человек, казненный за этот год. При Трампе такие приговоры стали исполняться гораздо чаще, указывают эксперты. Сейчас смертная казнь практикуется почти в половине штатов и в основном республиканских.

Екатерина Вихарева