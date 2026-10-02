Умерла музейный деятель, защитница памятников Алиса Аксенова

В возрасте 95 лет умерла бывшая глава Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксенова. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. Прощание пройдет в Успенском соборе Владимира 3 октября.

«Благодаря ее труду были восстановлены и спасены от разрушения многочисленные памятники архитектуры, — отметила министр культуры Ольга Любимова. — Создан уникальный, один из крупнейших и наиболее значимых музейных комплексов России. Ее вклад в отечественную культуру трудно переоценить».

С 1960 по 2010 год Алиса Аксенова возглавляла Владимиро-Суздальский музей-заповедник, в 2010 — 2013 годах была его почетным президентом. В августе 2013-го ушла на пенсию, спустя год была назначена на должность советника губернатора. Алиса Аксенова — заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР, а также премии президента РФ. Признана почетным гражданином Владимира, Суздаля и Владимирской области.