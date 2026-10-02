При продаже квартир и участков россияне не смогут уплатить НДФЛ по низкой ставке

С 1 января 2027 года в России доходы от продажи недвижимости планируют облагать налогом наравне с зарплатой и другими регулярными доходами. Это значит, что налог будет рассчитываться по общей прогрессивной шкале — от 13% до 22% в зависимости от суммарного годового дохода, а не отдельно по ставке 13–15%, как это устроено сейчас, пояснили опрошенные «РБК Недвижимостью» налоговые консультанты.

Новая мера предусмотрена в разработанном Минфином РФ законопроекте об изменениях в налоговой системе. Одно из наиболее значимых нововведений — распространение прогрессивной шкалы НДФЛ на продажу недвижимости.

Минфин предложил не только суммировать доходы от продажи недвижимости с остальными доходами, но и ввести дифференцированную шкалу налогообложения по следующим ставкам: до 2,4 млн руб.— 13%; от 2,4 млн до 5 млн руб.— 15%; от 5 млн до 20 млн руб.— 18%; от 20 млн до 50 млн руб.— 20%; более 50 млн руб.— 22%.

Эксперты, опрошенные «РБК Недвижимостью», считают, что сохранить минимальную ставку в 13% будет практически нереально, учитывая высокие цены на недвижимость (особенно в крупных городах) и средние зарплаты россиян. Ставки налогообложения могут вырасти для большинства россиян, которые продают жилье. При годовой зарплате в 1,5 млн руб. нужно, чтобы недвижимость стоила до 0,9 млн руб.— тогда возможно уложиться в необходимую сумму в 2,4 млн руб., приводит пример партнер, руководитель налоговой практики Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.

Если квартира, дом или земельный участок были получены в наследство или подарены, то это считается доходом и освобождается от НДФЛ, только если даритель и одаряемый являются близкими родственниками, уточнили в Consul Group. Деньги, полученные в результате продажи подаренной недвижимости, раньше, чем истечет минимальный срок владения, облагаются налогом.

При продаже ранее купленной квартиры, дома или земельного участка минимальный срок владения остается прежним — пять лет, а для единственного жилья, наследства или подарка срок составляет три года. Если продать недвижимость ранее установленного срока, то взимается налог. НДФЛ рассчитывается на разницу стоимости покупки и продажи недвижимости.