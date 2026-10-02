Руководство Boeing согласилось повысить зарплаты инженерам на 10%
Американская корпорация Boeing пришла к соглашению по условиям четырехлетнего контракта с профсоюзом Общество инженеров аэрокосмической отрасли (SPEEA), тем самым избежав забастовки. Об этом сообщил профсоюз, представляющий интересы 13 тыс. инженеров и 4 тыс. других технических специалистов Boeing. Компания согласилась немедленно повысить зарплаты на 10%. Условия сделки также предусматривают ежегодное повышение зарплат на 4% и дополнительное повышение на 6% в случае определенных достижений работников.
В середине сентября SPEEA отвергло предыдущий вариант условий, предложенный Boeing. Он предусматривал повышение зарплаты на 3% в год. Если бы стороны не смогли договориться, профсоюз собирался начать забастовку 7 октября, за день до истечения нынешних контрактов. В 2024 году рабочие заводов Boeing в США бастовали около двух месяцев, после чего корпорация согласилась улучшить условия их контрактов.
Соглашение Boeing с профсоюзом SPEEA закрепляет расходы на инженерный персонал на несколько лет вперед, переводя их из предмета постоянного торга в заранее определенный график изменений оплаты. Такая конструкция снижает неопределенность для компании, хотя одновременно фиксирует рост трудовых затрат по коллективному договору.
Предыстория переговоров с рабочими заводов в 2024 году показала значительные финансовые риски. Тогда сотрудники сначала отвергли предварительный вариант с повышением окладов на 35%, а затем ратифицировали улучшенное соглашение с ростом зарплат на 38% в течение четырех лет и выплатами за подписание либо пополнением пенсионных счетов. Забастовка продолжалась почти восемь недель; по оценке TD Cowen, 50-дневный конфликт мог обойтись Boeing в $3–3,5 млрд. Таким образом, для компании предотвращение нового трудового сбоя имеет прямое финансовое значение.