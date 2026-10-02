«Нигилизм Трампа в духе "мы все всё равно умрем"»

Американское военное командование отправляет третью ударную авианосную группу и дополнительные корабли корпуса морской пехоты на Ближний Восток. Это событие вызвало заметную реакцию в международной прессе — некоторые обозреватели не исключают, что Дональд Трамп может скоро отдать приказ нанести новые удары по Ирану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) США направляют на Ближний Восток третий авианосец и до 10 тыс. дополнительных военнослужащих Развертывание войск происходит на фоне того, что Трамп рассматривает возможность возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов (в Конгресс в ноябре.— “Ъ”). Переброска сил произошла всего через несколько дней после того, как Трамп отверг последнее предложение Ирана о семидневном прекращении огня. В интервью журналу Time, опубликованном в четверг, он заявил, что может возобновить удары по Ирану после промежуточных выборов, если к тому времени не будет достигнуто соглашение. Присутствие в регионе третьей авианосной группы расширило бы возможности и увеличило бы огневую мощь на случай, если Трамп решит нанести удар. Предложение, которое отклонил Трамп, предусматривало разблокирование Ормузского пролива — ключевой водной артерии, через которую обычно транспортируется около пятой части всей мировой нефти, а также возобновление переговоров по иранской ядерной программе в обмен на снятие США блокады иранских портов.

Fars (Тегеран, Иран) Иран предостерегает от нигилизма Трампа в духе «мы все всё равно умрем» Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи осудил пренебрежительное отношение президента США Дональда Трампа к человеческим жертвам войны, предупредив, что мысль о том, что «мы все всё равно умрем», отражает своего рода «современный нигилизм», способный превратить смерть в оправдание равнодушия к человеческим страданиям. Багаи сослался на слова бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, который рассказал, что за несколько дней до начала войны предупреждал Трампа в Овальном кабинете о том, что конфликт не связан с ядерной программой Ирана, и о том, что Израиль подталкивает Вашингтон к войне. По словам Карлсона, Трамп ответил: «Да, вы правы. Но в конечном счете мы все всё равно умрем. Так что это не имеет значения». Багаи сравнил это высказывание с образом Калигулы — римского императора, изображенного Альбером Камю в одноименной пьесе, и подчеркнул, что неизбежность смерти не должна служить оправданием равнодушия к человеческим страданиям.

«Аль-Арабия» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) Американские военные готовятся к развертыванию военно-морских сил на Ближнем Востоке Ожидается, что в ближайшие недели у США на Ближнем Востоке будут находиться три авианосца и дополнительные группы морской пехоты, что создаст необычайно высокую концентрацию американских военно-морских сил. Войска прибудут на замену еще до того, как находящиеся там сейчас части уйдут. Концентрация войск выражается не только в количестве кораблей. В сочетании друг с другом авианосцы и десантные группы расширяют возможности Вашингтона по нанесению ударов, защите американских вооруженных сил и союзников, ответам на угрозы коммерческому судоходству, эвакуации гражданского населения или быстрой высадке морской пехоты в случае кризиса. Это также обеспечивает видимое присутствие сдерживания в условиях сохраняющейся напряженности с Ираном и нестабильности по всему региону.

Asian News International (Нью-Дели, Индия) Нефтяная инфраструктура в Персидском заливе под угрозой, а США срочно перебрасывают ракеты Patriot в Саудовскую Аравию и Катар в условиях напряженности с Ираном Вооруженные силы США развернули два дополнительных ракетных комплекса Patriot в Саудовской Аравии и Катаре, усилив охрану критически важных нефтегазовых объектов в условиях, когда Вашингтон готовится к возможным широкомасштабным военным столкновениям с Ираном. Этот маневр подчеркивает уязвимость энергетических сетей Персидского залива, если американо-иранская война вновь активизируется. Любой существенный удар по нефтяным или газовым объектам в этом регионе грозит дестабилизацией глобальных поставок энергоносителей и ростом напряжения на международных рынках. Особенно если боевые действия затруднят морские перевозки по ключевым региональным судоходным путям.

The Guardian (Лондон, Великобритания) В условиях тупика в войне с Ираном США отправляют на Ближний Восток третий авианосец Развертывание войск, в которые входит специальная десантная ударная группа, подчеркивает быстро меняющуюся динамику войны Трампа против Ирана в тот момент, когда вопрос промежуточных выборов в США встает в полный рост. Трамп пригрозил, что эскалация после выборов остается вероятным вариантом, несмотря на его изначальные обещания, что война продлится несколько недель. С учетом уже находящихся на Ближнем Востоке сил эта мера увеличит военно-морское присутствие до необычайно высокого уровня — более 20 тыс. моряков и морских пехотинцев, а также сотни самолетов.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик