Немец Франц Райндль избран президентом Международной федерации хоккея

На конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) на Тенерифе состоялись выборы президента организации. На четырехлетний срок был избран немец Франц Райндль.

Также в выборах участвовали чех Петр Бржиза и киргиз Айваз Оморканов, который выбыл из борьбы по итогам первого тура. Во втором туре 71-летний Франц Райндль набрал 51,28% голосов.

Немец сменил в должности француза Люка Тардифа, руководившего IIHF с 2021 года. Господин Райндль входит в совет IIHF с 2016 года. С 2014 по 2022 год он возглавлял Хоккейный союз Германии.

В качестве игрока он завоевал бронзу Олимпиады 1976 года в составе сборной ФРГ. Вместе с национальной командой Франц Райндль выступил на девяти чемпионатах мира, трех Играх и Кубке Канады.

Арнольд Кабанов