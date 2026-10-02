Немец Франц Райндль избран президентом Международной федерации хоккея
На конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) на Тенерифе состоялись выборы президента организации. На четырехлетний срок был избран немец Франц Райндль.
Также в выборах участвовали чех Петр Бржиза и киргиз Айваз Оморканов, который выбыл из борьбы по итогам первого тура. Во втором туре 71-летний Франц Райндль набрал 51,28% голосов.
Немец сменил в должности француза Люка Тардифа, руководившего IIHF с 2021 года. Господин Райндль входит в совет IIHF с 2016 года. С 2014 по 2022 год он возглавлял Хоккейный союз Германии.
В качестве игрока он завоевал бронзу Олимпиады 1976 года в составе сборной ФРГ. Вместе с национальной командой Франц Райндль выступил на девяти чемпионатах мира, трех Играх и Кубке Канады.
Одним из главных вопросов для нового руководства IIHF станет регламентная и юридическая устойчивость решений о допуске российских команд и игроков. В мае 2026 года орган федерации, отвечающий за соблюдение регламента, пришел к выводу, что представленные IIHF аргументы и отчеты об оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности и ограничивались лишь общими положениями. Еще в феврале 2024 года Люк Тардиф заявлял, что для возвращения России на международные турниры она должна соблюдать установленные IIHF правила.
При этом в январе 2026 года IIHF решила не следовать рекомендациям МОК и не допускать российских юниоров до международных турниров. Для Франца Райндля это означает необходимость выстраивать политику допуска так, чтобы ее решения выдерживали проверку внутри спортивной юридической системы: недостаточная обоснованность оценки рисков уже становилась основанием для претензий к позиции федерации.