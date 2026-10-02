Еврокомиссия обсудит новую волну расширения ЕС на заседании в Страсбурге

Предложения по новой волне расширения Еврокомиссия рассмотрит на очередном заседании коллегии, которое состоится во вторник, 6 октября, в Страсбурге. 15–16 октября эти предложения обсудят на саммите ЕС. А вслед за этим, уже в последних числах октября, должны представить и «дорожные карты» по вступлению в ЕС Албании, Молдавии, Черногории и Украины.

Одно из ключевых предложений, которые должны обнародовать во вторник,— изменение практики принятия решений. Для этого, по данным Reuters, сейчас обсуждают временное обязательство новых членов не блокировать консенсусные решения. Кроме того, Еврокомиссия может предложить механизм, который позволит квалифицированным большинством приостанавливать права новичков, включая право голоса.

Тем самым действующие страны-члены, прежде всего Франция и Германия, рассчитывают избежать манипуляций со стороны новых участников и блокировок переговоров, если тем что-то не понравится. Италия, Австрия, Хорватия, Чехия, Греция, Словакия и Словения выступили против ограничения права голоса новых членов и создания «членства второго сорта».

Подробнее — в материале «Евросоюз расширится потихоньку».