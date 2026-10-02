Еврокомиссия обсудит новую волну расширения ЕС на заседании в Страсбурге
Предложения по новой волне расширения Еврокомиссия рассмотрит на очередном заседании коллегии, которое состоится во вторник, 6 октября, в Страсбурге. 15–16 октября эти предложения обсудят на саммите ЕС. А вслед за этим, уже в последних числах октября, должны представить и «дорожные карты» по вступлению в ЕС Албании, Молдавии, Черногории и Украины.
Одно из ключевых предложений, которые должны обнародовать во вторник,— изменение практики принятия решений. Для этого, по данным Reuters, сейчас обсуждают временное обязательство новых членов не блокировать консенсусные решения. Кроме того, Еврокомиссия может предложить механизм, который позволит квалифицированным большинством приостанавливать права новичков, включая право голоса.
Тем самым действующие страны-члены, прежде всего Франция и Германия, рассчитывают избежать манипуляций со стороны новых участников и блокировок переговоров, если тем что-то не понравится. Италия, Австрия, Хорватия, Чехия, Греция, Словакия и Словения выступили против ограничения права голоса новых членов и создания «членства второго сорта».
Подробнее — в материале «Евросоюз расширится потихоньку».
Предлагаемая перестройка правил принятия решений в Европейском союзе направлена на уменьшение числа ситуаций, когда один участник может заблокировать решение всего союза. В 2023 году многие решения ЕС, включая вопросы внешней политики и безопасности, требовали согласия всех 27 государств. Еще в августе 2022 года Олаф Шольц связывал рост числа членов с увеличением риска блокировок и предлагал расширять голосование большинством.
Для действующих членов временное ограничение влияния новичков должно сделать их прием более приемлемым, особенно на фоне опасений Франции по поводу последствий расширения для политических решений. В качестве аргумента также приводился опыт Венгрии, которая блокировала отдельные решения ЕС, включая пакет помощи Украине на €90 млрд. Для нового государства обсуждаемая конструкция означала бы формальное членство с временно неполным участием в принятии решений.