НОВАТЭК выплатит дивиденды за первое полугодие в размере 35,5 руб. на акцию

Акционеры НОВАТЭК утвердили дивиденды по итогам января—июня в размере 35,5 руб. на обыкновенную акцию. Сумма выплат составит 107,79 млрд руб.

Решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров. Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 12 октября, сообщила компания.

Дивиденды по итогам 2025 года составили 47,23 руб. на акцию, промежуточные — 35,5 руб. на бумагу. Дивидендная политика НОВАТЭК предполагает выплату не менее 50% консолидированной чистой прибыли по МСФО.

Согласно подсчетам «Ъ», за первое полугодие обещанные дивиденды крупнейших компаний выросли до 500 млрд руб. Это на 46% больше, чем годом ранее. 76% всех обещанных выплат приходится на три компании нефтегазового сектора: «Газпром нефть» (202 млрд руб.), НОВАТЭК (108 млрд руб.) и «Татнефть» (72 млрд руб.).

Подробности — в материале «Ъ» «Инвесторам в акции начислили доходность».