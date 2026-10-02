Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине

Мирра Андреева, занимающая пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пробилась в третий круг турнира в Пекине. В матче второго раунда она победила китаянку 135-ю ракетку мира Юэ Юань.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 53 минуты, завершилась со счетом 3:6, 6:0, 6:0. Следующая соперница Мирры Андреевой определится в матче между датчанкой Кларой Таусон и представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой.

Ранее из российских теннисисток в третий круг турнира пробились Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Диана Шнайдер. За выход в следующий раунд также поспорят Анна Калинская и Анастасия Захарова.

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1000. Его общий призовой фонд составляет $9,4 млн. В прошлом году победительницей стала американка Аманда Анисимова.

Арнольд Кабанов