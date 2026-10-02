За попытку диверсии на железной дороге судом арестован житель Кузбасса

Кемеровский суд заключил под стражу 21-летнего местного жителя за попытку диверсии на железной дороге. Об этом рассказали в транспортной полиции Сибири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации ведомства, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на перегоне между станциями Белово и Гурьевск (Западно-Сибирская ЖД) совершена попытка поджога железнодорожного оборудования. Силовики обнаружили обгоревший батарейный шкаф входного светофора, который к тому же был взломан.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на диверсию (ст. 30, ст. 281 УК РФ): попытка поджога оказалась безуспешной, и происшествие не повлияло на движение поездов на данном участке железной дороги.

По подозрению в причастности к преступлению оперативники МВД и ФСБ задержали 21-летнего местного жителя. Он вступил в мессенджере в переписку с неизвестными, от которых поступило предложение за вознаграждение совершить поджог железнодорожного оборудования. Позже он получил инструкции, координаты, деньги на покупку необходимых инструментов и горючих веществ.

Илья Николаев