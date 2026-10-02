В Туапсе предприятие подверглось атаке беспилотников

В Туапсинском округе найдены фрагменты сбитого беспилотника. Незначительные повреждения получила инфраструктура одного из предприятий в Туапсе, сообщил оперштаб Краснодарского края.

По данным оперштаба, пострадавших нет. Какое предприятие было повреждено, не уточняется. На месте работают оперативные службы.

Минобороны России сообщало о сбитых над Краснодарским краем БПЛА, но их число не приводилось. Накануне край также подвергся атаке беспилотников, их обломки были найдены на территории Тихорецка. Обошлось без жертв.