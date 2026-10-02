Силы ПВО за ночь сбили над Россией 646 БПЛА
В период с 20:00 мск 1 октября до 8:00 2 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 646 беспилотников самолетного типа над семью российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбивали над Белгородской, Брянской, Курской областями, также — над регионами Поволжья, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
В Волгограде в результате атаки дронов произошел пожар в многоквартирном доме в Красноармейском районе, был госпитализирован один пострадавший.
По заявленным Минобороны данным, масштаб этого налета оказался примерно на четверть больше, чем в ночь с 31 августа на 1 сентября 2026 года, когда ведомство сообщало о перехвате 516 беспилотников. В том случае речь шла о беспилотниках над 19 регионами России, поэтому одна только численность аппаратов не описывает весь масштаб операции: важны также география и последствия попаданий или падения обломков.
Предыдущий сопоставимый эпизод 3 октября 2024 года показывает, что даже налет из 113 беспилотников сопровождался ранением человека и повреждением жилых домов. Для нынешней атаки подтвержденные последствия включают пожар в многоквартирном доме в Волгограде и госпитализацию пострадавшего.