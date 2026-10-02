Силы ПВО за ночь сбили над Россией 646 БПЛА

В период с 20:00 мск 1 октября до 8:00 2 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 646 беспилотников самолетного типа над семью российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбивали над Белгородской, Брянской, Курской областями, также — над регионами Поволжья, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

В Волгограде в результате атаки дронов произошел пожар в многоквартирном доме в Красноармейском районе, был госпитализирован один пострадавший.