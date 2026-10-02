Пострадавший от БПЛА дом в Волгограде обследуют чиновники и управляющая компания

Оперативные службы завершили работы в Красноармейском районе Волгограда, который ночью подвергся массированной атаке БПЛА. Чиновники совместно с управляющей компанией обследуют пострадавший дом, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгограде завершили работы на месте атаки БПЛА

Фото: Сгенерировано ИИ В Волгограде завершили работы на месте атаки БПЛА

Фото: Сгенерировано ИИ

Сотрудники муниципалитета разъясняют жильцам многоквартирного дома на ул. Удмуртской вопросы предоставления материальной помощи в случае повреждения имущества.

Ранее в мэрии сообщили, что МКД загорелся. К утру пожар был локализован. Для жильцов пострадавших квартир открыли пункт временного размещения в школе N 31, им предоставили спальные места и горячее питание.

В результате ночной атаки дронов пострадал и был госпитализирован один человек. По предварительным данным, женщина получила травму ноги при попытке покинуть загоревшуюся квартиру. Как сообщили V1.RU в областном комитете здравоохранения, волгоградка находится в стабильном состоянии, угрозы для жизни нет.

Марина Окорокова