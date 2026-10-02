В Волгограде после атаки БПЛА загорелся дом, есть пострадавший

Ночью после атаки дронов в Волгограде загорелся многоквартирный дом в Красноармейском районе. Пострадал один человек, его отправили в больницу. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После ночной атаки дронов пострадал МКД в Волгограде

Фото: ИА «Общественное мнение» После ночной атаки дронов пострадал МКД в Волгограде

Фото: ИА «Общественное мнение»

Возгорание зафиксировано в доме на ул. Удмуртской. На данный момент пожар локализован. На месте работают экстренные службы. «Даны поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий, а также привести в готовность пункты временного размещения», — сообщил глава региона.

ПВР открыли в школе № 31 на юге Волгограда. Для жителей пострадавшего МКД организованы спальные места и горячее питание. Права пострадавших контролирует региональная прокуратура.

Режим беспилотной опасности был объявлен в Волгоградской области в 22:43 1 октября.

Всего за ночь над регионами, в том числе над Саратовской и Астраханской областями сбили 646 украинских БПЛА.

Марина Окорокова