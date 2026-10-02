A7 после введения санкций США отвергла обвинения в работе с Ираном

Платежная система А7, внесенная в санкционный список США, «категорически опровергает любые обвинения в работе с Ираном или террористическими организациями». Утверждения об обратном являются клеветой, заявили в компании.

«Компания никогда не проводила транзакций в их интересах и не обслуживала связанные с ними структуры», — подчеркнули представители А7. Также отмечается, что многоуровневая система комплаенса позволяет выявлять риски и исключить обслуживание клиентов, деятельность которых нарушает требования.

«А7 построила новую и независимую международную систему расчетов, которая позволяет бизнесу работать эффективно и оперативно вне зависимости от геополитической конъюнктуры, — подчеркнули в компании. — Санкции против нас и есть признание этой эффективности».