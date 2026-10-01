США внесли российскую платежную систему A7 в список санкций по Ирану

Министерство финансов США ввело санкции против российской платежной системы A7, следует из пресс-релиза ведомства. Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC) считает компанию «теневой банковской системой», которую Иран использует для обхода санкций.

По версии Минфина США, A7 разработала глобальную сеть «субагентов» — компаний, специально созданных для маскировки платежей, связанных с подсанкционными секторами и лицами, под обычную коммерческую деятельность. Услугами компании пользовались Корпус стражей Исламской революции и «Хамас», считает OFAC.

Ограничения предполагают заморозку активов в США, а также запрет для граждан страны вести бизнес с субагентами компании. Ведомство обозначило A7 как «транснациональную преступную организацию».

Платформа международных платежей A7 принадлежит компании «А7-агент», гендиректор которой — молдавский предприниматель Илан Шор. Компания позволяет переводить средства в любые страны с комиссией 0,3%, а также предлагает первый в мире рублевый стейблкоин — А7А5. Он находится под санкциями американского Минюста с августа прошлого года.