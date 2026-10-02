Омский производитель асфальтобетонных смесей уличен в сверхнормативных выбросах

Прокуратура выявила источник сверхнормативных выбросов в атмосферу на одном из предприятий в Октябрьском округе Омска. Руководителю организации внесено представление, а также инициировано привлечение юрлица к административной ответственности за нарушение правил охраны атмосферного воздуха (ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ, ст. 8.1 КоАП РФ), сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет о производителе асфальтобетонных смесей ООО «Фортуна».

В ходе проверки прокуратуры было установлено, что предприятие не выполняло обязанности по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), а также нарушало правила эксплуатации установок очистки газов. Кроме того, в ходе эксплуатации асфальтосмесительной установки выявлены превышения нормативов предельно допустимых выбросов оксида углерода в 19,85 раза, взвешенных веществ — в 7,6 раза.

В случае повторных нарушений надзорное ведомство рассмотрит вопрос о приостановлении работы компании, говорится в сообщении.

ООО «Фортуна», по собственным данным организации, занимается производством асфальтобетонных смесей всех видов. Также предприятие предоставляет услуги по строительству дорог, ямочному ремонту, укладке асфальта, благоустройству и асфальтированию территорий. Согласно ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована в Омске в январе 2012 года. Ее руководителем с момента основания является Мелоян Драстамат, он же выступает единственным учредителем с долей 100 %. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году выручка предприятия составила 215 млн руб., снизившись на 13,9 % относительно 249,8 млн годом ранее, при этом чистая прибыль осталась практически на прежнем уровне — 15,7 млн руб. против 15,5 млн руб.

Александра Стрелкова