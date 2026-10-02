Депутата ГД от Удмуртии Исаева включили в состав комитета по труду и соцполитике

Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев («Единая Россия») займется законотворческой деятельностью в комитете нижней палаты по труду, соцполитике и делам ветеранов. Об этом говорится на сайте парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Господина Исаева избрали депутатом Госдумы на осенних выборах по Удмуртскому одномандатному округу № 38 (44,85% голосов). В нижней палате он сохранил пост замруководителя фракции «Единая Россия» (ЕР). Депутатом Госдумы Андрей Исаев является с 1999 года.

Помимо него, ЕР в Госдуме представляют Олег Гарин (одномандатник, комитет по транспорту) и Татьяна Ишматова (список партии, комитет по науке и высшему образованию).

По итогам выборов в Госдуму ЕР получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — 1, самовыдвиженцы — 4. Первое заседание нового созыва нижней палаты прошло на 30 сентября.

В эту избирательную кампанию ЕР, «Новые люди» и ЛДПР укрепили свои позиции в Удмуртии в сравнении с голосованием пятилетней давности. Более того, партия Андрея Нечаева заняла в регионе третье место. Наименьшую активность избиратели проявили в Ижевске, где явка составила порядка 40% (в целом по республике — 51,6%). Эксперты называют нынешние выборы самыми скучными и считают показатели большинства партий заслугой исключительно федеральной повестки.

Подробнее об этом читайте в материале «Могли быть любые фамилии, и это бы сильно на результате не сказалось».