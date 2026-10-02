Politico: в НАТО обеспокоены из-за слов Кубилюса о возможном применении 5 статьи

Заявление еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса о готовности использовать 5-ю статью договора НАТО в ответ на удар России вызовет беспокойство внутри блока, сообщил представитель альянса Politico.

«Когда Кубилюс станет генеральным секретарем НАТО, он, может быть, сможет рассказать, что именно запускает, а что не запускает статью 5»,— сказал собеседник издания. Он также сослался на комментарий генсека НАТО Марко Рютте, который назвал 5-ю статью «намеренно двусмысленной».

30 сентября представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заводы по производству оружия для Украины в европейских странах являются потенциальными военными целями для России. Так она прокомментировала предложение властей Польши разместить в стране производство ракет Patriot.

1 октября Андрюс Кубилюс сказал польскому телеканалу TVP, что, если Россия нанесет удар по заводу на европейской территории, это будет соответствовать 5-й статье НАТО о принципе коллективной обороны. Источник Politico уточнил, что еврокомиссар имел в виду только воздушную бомбардировку или ракетный удар.