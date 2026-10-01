Захарова: европейские производители оружия для Украины могут стать целями РФ
Предприятия, которые производят вооружение для Украины, расположенные на территории европейских государств, выступают потенциальными военными целями для РФ. Об этом заявила представительница МИД России Мария Захарова.
«Не стоит считать, что вне украинской территории военные заводы, которые производят оружие для украинских вооруженных сил, будут в безопасности. Кто так считает, тот ошибается»,— сказала госпожа Захарова.
Так Мария Захарова ответила просьбу прокомментировать планы Польши разместить у себя производство ракет Patriot. «Европейские страны напрямую участвуют в украинском конфликте... Это только отдаляет урегулирование конфликта и не приближает его, как думают или как себе представляют некоторые силы в Европе»,— подчеркнула она.
В июле 2025 года Москва связывала возможность ударов по военным объектам стран с тем, что они позволяют Украине применять дальнобойное оружие по российской территории. В августе 2026 года Мария Захарова также заявляла, что ответные атаки из-за применения британского оружия могут затронуть объекты Великобритании не только на Украине, но и за ее пределами.
23 сентября 2026 года Захарова отнесла к законным целям любые грузы с военной продукцией для Украины. В этой логике размещение производства в европейской стране само по себе не создает гарантии безопасности: к потенциально уязвимой инфраструктуре добавляются маршруты поставок и предприятия, выпускающие военную продукцию для Киева.