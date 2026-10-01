Предприятия, которые производят вооружение для Украины, расположенные на территории европейских государств, выступают потенциальными военными целями для РФ. Об этом заявила представительница МИД России Мария Захарова.

«Не стоит считать, что вне украинской территории военные заводы, которые производят оружие для украинских вооруженных сил, будут в безопасности. Кто так считает, тот ошибается»,— сказала госпожа Захарова.

Так Мария Захарова ответила просьбу прокомментировать планы Польши разместить у себя производство ракет Patriot. «Европейские страны напрямую участвуют в украинском конфликте... Это только отдаляет урегулирование конфликта и не приближает его, как думают или как себе представляют некоторые силы в Европе»,— подчеркнула она.