В Иркутске на 7,5 года осудили мигранта за попытку убийства собственной дочери

Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего мужчины, признав его виновным в истязании и покушении на убийство собственной дочери. Ему назначено наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает областная прокуратура.

В ноябре 2024 года мужчина увидел на улице свою 17-летнюю дочь без головного убора, которая должна была находиться на занятиях в школе. Мужчина ударил девушку и насильно вынудил сесть в автомобиль. По дороге домой, а затем в квартире он избивал ее, в том числе металлическим шлангом. После этого толкнул несовершеннолетнюю в открытое окно с высоты четвертого этажа. Девушка смогла выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Осужденный вину в совершении преступлений не признал. Процесс по его делу начался в сентябре 2025 года. Источники «Ъ» ранее сообщали, что мужчина не является гражданином РФ, но на территории России находится в легальном статусе.

Влад Никифоров, Иркутск