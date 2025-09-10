В Иркутске судят мигранта, подозреваемого в покушении на убийство дочери

Ленинский районный суд Иркутска рассмотрит дело 43-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, мужчина вытолкнул свою несовершеннолетнюю дочь из окна четвертого этажа, после того как узнал, что она прогуливала школу.

По версии следствия, 28 ноября 2024 года мужчина, проезжая на автомобиле по одной из улиц, заметил свою дочь, которая должна была находиться на занятиях. Он силой вынудил сесть 17-летнего подростка в машину, где начал избивать «металлическим шлангом». Побои наносились в дальнейшем и дома, после чего «в ходе конфликта отец вытолкнул дочь из окна». Уточняется, что госпитализированная девочка выжила лишь «благодаря своевременно оказанной медицинской помощи».

Мужчина содержится под стражей и по информации СУ СК России по Иркутской области «не признает свою вину». Источники «Ъ», знакомые с расследованием, отмечают, что обвиняемый не является гражданином РФ, но на территории России находится в легальном статусе.

Влад Никифоров, Иркутск