Правительство РФ направит 625 млн руб. на благоустройство набережной в Кемерове

Правительство РФ выделило из федерального бюджета более 625,5 млн руб. на благоустройство набережной реки Искитимки (Большой Камышной) в Кемерове. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Согласно документу, средства региону направили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На эту сумму планируется завершить первый этап благоустройства объекта. Кроме того, дополнительное финансирование предусмотрено на обустройство территорий, прилегающих к строящемуся музейному и театрально-образовательному комплексу.

В феврале прошлого года, как писал «Ъ-Сибирь», был объявлен тендер на строительство первого этапа набережной реки Большой Камышной. Стоимость контракта составила 705,7 млн руб. В конкурсной документации указывалось, что подрядчику необходимо выложить тротуарную плитку на площади 6,5 тыс. кв. м, обустроить велодорожки протяженностью 2,3 тыс. кв. м, высадить газон, установить освещение и архитектурную подсветку. Срок сдачи работ был установлен до 31 декабря 2028 года.

«Обустроить именно этот участок набережной особенно важно — от его визуального решения будет зависеть атмосфера вокруг будущего музейно-театрального комплекса»,— ранее сообщал глава Кемерова Дмитрий Анисимов.

В марте 2024 года власти Кузбасса оценили стоимость строительства этого объекта, возведение которого ведется с 2021 года, в 43,5 млрд руб.

Александра Стрелкова