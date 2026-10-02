«Главное, чтобы обстановка не вышла из-под контроля»

Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает дипломатическое решение украинского конфликта. Однако Москва настаивает на соблюдении своих национальных интересов. Президент также прокомментировал инициативы о перемирии в Черном море, отказе от взаимных ударов по энергетике и поставках российского дизеля на мировые рынки. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что прогресс по Украине возможен после саммита АТЭС в Китае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Владимир Путин, выступая на главной сессии клуба «Валдай», фактически отклонил инициативы, которые в последнее время были на слуху. Среди них, например, взаимное частичное прекращение ударов по судам в Черном море и энергообъектам. То, что принято называть «энергетическим перемирием» и «новой зерновой сделкой». Эти предложения президент назвал нелепыми. Россия не против мирного решения и всячески его поддерживает, а также полностью отвергает обвинения в торпедировании этого процесса. Тем не менее главное условие, по сути, остается неизменным — нужно исходить из реалий на земле.

Кроме того, президент прокомментировал другой важный вопрос — возобновление поставок российского дизеля на мировые рынки, дабы стабилизировать цены. Общий смысл такой — этого вида топлива у нас достаточно, однако экспорту за рубеж мешают санкции. Видимо, в случае их снятия вопрос можно обсуждать. Пока же мораторий продлен на месяц.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что США готовы восстановить экономические связи с Россией, но только после завершения украинского конфликта. В свою очередь, Москва предлагает Вашингтону «работать к собственной выгоде прямо сейчас».

Иными словами, перспектива дальнейших переговоров как по Украине, так и по другим аспектам выглядит туманно.

Хотя спецпредставитель Кирилл Дмитриев продолжает консультации с американской стороной по экономическим проблемам. Что же дальше? Владимир Путин поддержал идею трехсторонней встречи с Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре. Однако для начала нужно согласовать повестку. Опять же, по логике вещей, если подобное удастся сделать, тогда можно рассчитывать на некое продвижение. При этом в Кремле по-прежнему всячески благодарны американскому лидеру Дональду Трампу в том числе за его искреннее желание заключить мир.

Собственно, единственное, на что остается надеяться, так это на указанный выше трехсторонний саммит в китайском Шэньчжэне. В принципе, ждать осталось недолго, хотя за месяц с небольшим многое может произойти. К слову, нельзя не обратить внимание на то, что тема ядерных ударов вновь активно обсуждается. Правда, нельзя сказать, что Европа, тем более Америка, сильно этим напуганы. Бывших партнеров больше беспокоят неизвестные дроны, которые стали слишком уж часто стали гостить в их воздушном пространстве. Как принято говорить в таких случаях, обстановка остается сложной. Главное, чтобы она не вышла в итоге из-под контроля, а то будет совсем грустно.

Дмитрий Дризе