Приговор Олегу Кондрашову оспаривают адвокаты и прокурор

Нижегородский областной суд начал рассматривать апелляционную жалобу защиты на приговор бывшему главе администрации Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову, заочно осужденному на 10 лет колонии строгого режима со штрафом 340 млн руб. за взятку от бизнесмена Мамуки Лосаберидзе за строительство крематория. Осужденный давно эмигрировал в США, а его адвокаты доказывали, что предприниматель вымогал у Кондрашова деньги, уголовное дело построено на его показаниях, и вины экс-чиновника нет. Тем не менее, бывший заместитель Кондрашова Владимир Привалов и двое коммерсантов уже отсидели за посредничество в передаче ему взяток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Адвокаты просили суд направить дело по подсудности в Верховный суд РФ, ВС Мордовии или Чувашии, настаивая, что у нижегородских судов сложилось предвзятое отношение к их подзащитному. Однако суд вернул ходатайство защите, посчитав их доводы недоказанными.

Гособвинитель в апелляционном представлении попросил пересмотреть приговор в части конфискации 17 млн руб. взятки или эквивалентной суммы: Московский райсуд этого решения не принял. Защита просит отменить приговор.

Владимир Зубарев