Бывшего нижегородского сити-менеджера Олега Кондрашова заочно осудили на 10 лет

Московский райсуд Нижнего Новгорода вынес заочный приговор бывшему главе городской администрации Олегу Кондрашову. Эмигрировавшего из России экс-чиновника приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Как передает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда, также ему назначен штраф 340 млн руб.

Бывший глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов

В счет уплаты штрафа арестована коммерческая недвижимость бывшего сити-менеджера, расположенная в Нижнем Новгороде на Рождественской улице, доли в принадлежащих ему компаниях, а также более 59 тыс. руб. на счете в Сбербанке.

Срок наказания Олегу Кондрашову будут исчислять с момента его фактического задержания.

В начале 2018 года Кондрашов уехал вместе с семьей в США, а в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело о передаче ему и его заместителю по экономике 17 млн руб. взятки в 2012–2013 годах. По версии следствия, глава администрации на встрече с предпринимателем Мамукой Лосаберидзе, представителем инвестора в ритуальные услуги, попросил 5 млн руб. «входного билета» за право работать в Нижнем Новгороде. Затем представитель ежемесячно через посредников передавал руководству мэрии по миллиону рублей за покровительство и контроль погребального дела через МУП КРУН, а также выделение участка под строительство крематория (проект не был реализован).

Защита Олега Кондрашова просила его оправдать, считая, что вина бывшего главы не доказана, а уголовное дело построено на голословных и противоречивых показаниях Мамуки Лосаберидзе, который фактически вымогал у сити-менеджера деньги, угрожая ему. Другие фигуранты этого уголовного дела — бывший заместитель и двое коммерсантов-посредников — были осуждены ранее. Они уже отбыли сроки наказания и условно-досрочно освободились.

Иван Сергеев