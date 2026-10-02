Песков высказался об инициативе Турции и ООН по безопасности в Черном море

У России пока нет никакой конкретики о черноморской инициативе Турции и ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Bloomberg сообщало о подготовке инициаторами переговоров с Россией и Украиной по вопросу прекращения огня в регионе.

«Никакой конкретики. Мы знаем эту инициативу», — сказал господин Песков журналистам. Он добавил, что украинская сторона «не проявляет какой-либо склонности к каким-то комплексным договоренностям». Россия же «всегда открыта к переговорам», подчеркнул Дмитрий Песков.