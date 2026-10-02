Песков высказался об инициативе Турции и ООН по безопасности в Черном море
Песков: конкретики о встрече Турции, России и Украины по Черному морю нет
У России пока нет никакой конкретики о черноморской инициативе Турции и ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Bloomberg сообщало о подготовке инициаторами переговоров с Россией и Украиной по вопросу прекращения огня в регионе.
«Никакой конкретики. Мы знаем эту инициативу», — сказал господин Песков журналистам. Он добавил, что украинская сторона «не проявляет какой-либо склонности к каким-то комплексным договоренностям». Россия же «всегда открыта к переговорам», подчеркнул Дмитрий Песков.
Инициатива предусматривает проект меморандума о прекращении ударов по судам в Черном море. В его основе — опыт «зернового коридора»: безопасный маршрут может пройти вдоль восточного и южного побережий, включая территориальные воды Турции. При этом предметных переговоров по предложению пока нет.
Переговоры о перемирии планировалось провести в октябре при посредничестве представителей швейцарской организации «Центр по гуманитарному диалогу». Конструкция опирается на зерновую сделку 2022 года, которая обеспечивала вывоз украинского зерна и предусматривала условия для доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок; спустя год Россия приостановила участие, заявив о невыполнении ряда условий.