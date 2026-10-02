Сотрудники нацпарка «Зюраткуль» спасли туристов от медведя

Государственные инспекторы национального парка «Зюраткуль» спасли шесть туристов, встретившихся с медведем во время спуска с горы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Медведя гости парка заметили, когда вечером спускались с горы Уван. По их словам, он стоял в 150 м от туристов. Местные жители вскарабкались на курумник и стали кричать, чтобы отпугнуть хищника, звоня при этом в МЧС. Спасатели передали информацию в сам нацпарк, и по тревоге были вызваны три инспектора. Путешественники сначала боялись двигаться вниз, и в итоге у кордона «У трех вершин» туристы и сотрудники учреждения оказались ночью.

«Помните, что ночевки на хребтах запрещены неспроста! Ночь — время зверя! Сейчас медведи готовятся к спячке, нагуливают жирок. У лосей идет гон. Национальный парк — это их территория, их дом, в который мы приходим без приглашения. И раз уж приходим, должны соблюдать правила посещения, которые написаны для нашей же безопасности»,— напомнили в пресс-службе нацпарка.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, осенью этого года в Челябинской области фиксируется рост активности медведей, как и в других регионах.

Виталина Ярховска