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Свердловчан предупредили о фейке про перевод школьных столовых на халяль

В Свердловской области распространяется изображение документа, в котором сообщается о переводе школьных столовых региона на халяльное питание — документ является подделкой, а информация в нем недостоверной. Об этом жителей предупредили в областном департаменте информационной политики.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В фейковом приказе регионального минобразования, в частности, говорится, что школы должны исключить из меню свинину и продукты ее переработки. Однако сегодня питание уральских школьников обеспечивается в соответствии со всеми принятыми нормативами.

«Министерство образования Свердловской области официально заявляет, что данный документ является поддельным. Используется несуществующий бланк приказа министерства, формат регистрационного номера и подпись руководителя, также в документе допущено множество ошибок при оформлении»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина

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