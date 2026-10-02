Свердловчан предупредили о фейке про перевод школьных столовых на халяль

В Свердловской области распространяется изображение документа, в котором сообщается о переводе школьных столовых региона на халяльное питание — документ является подделкой, а информация в нем недостоверной. Об этом жителей предупредили в областном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В фейковом приказе регионального минобразования, в частности, говорится, что школы должны исключить из меню свинину и продукты ее переработки. Однако сегодня питание уральских школьников обеспечивается в соответствии со всеми принятыми нормативами.

«Министерство образования Свердловской области официально заявляет, что данный документ является поддельным. Используется несуществующий бланк приказа министерства, формат регистрационного номера и подпись руководителя, также в документе допущено множество ошибок при оформлении»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина