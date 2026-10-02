Российские войска ударили по железнодорожному мосту через Днепр

Составлено ИИ-Ассистентъ

Удар по киевскому мосту затрагивает транспортный узел, поскольку железнодорожные объекты используются Вооруженными силами Украины для доставки оружия и военной техники в районы боевых действий. В октябре 2025 года Минобороны России сообщало об ударах по таким объектам, что связывает значение моста с непрерывностью маршрута снабжения.

В сентябре 2026 года поражение понтонной переправы через Днестр, использовавшейся для доставки военных грузов из Румынии и порта Измаил, по данным Минобороны России, существенно нарушило снабжение украинской армии в южном регионе. Для киевского моста это означает, что его роль определяется возможностью нарушить переброску по связанному транспортному маршруту, а не только физическим повреждением сооружения.