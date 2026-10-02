Российские войска ударили по железнодорожному мосту через Днепр
Минобороны: ВС РФ ударили по электроподстанции «Киевская»
Российские вооруженные силы ночью продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры и портам Украины. В Киеве был поражен автожелезнодорожный мост через реку Днепр, сообщило Минобороны РФ.
По данным российского ведомства, мост обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов в интересах ВСУ. Также были поражены:
- в Киевской области — электроподстанция «Киевская», обеспечивающая электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса;
- в Одесской области — производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, где хранились топливо и военные грузы;
- в акватории Черного моря — сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения.
Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по территории Украины. В частности, 20 сентября российские военнослужащие атаковали мост в населенном пункте Маяки в Одесской области.
Удар по киевскому мосту затрагивает транспортный узел, поскольку железнодорожные объекты используются Вооруженными силами Украины для доставки оружия и военной техники в районы боевых действий. В октябре 2025 года Минобороны России сообщало об ударах по таким объектам, что связывает значение моста с непрерывностью маршрута снабжения.
В сентябре 2026 года поражение понтонной переправы через Днестр, использовавшейся для доставки военных грузов из Румынии и порта Измаил, по данным Минобороны России, существенно нарушило снабжение украинской армии в южном регионе. Для киевского моста это означает, что его роль определяется возможностью нарушить переброску по связанному транспортному маршруту, а не только физическим повреждением сооружения.