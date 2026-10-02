Общее число заведений общепита в России за год снизилось на 7,8%

В июле в России работали в общей сложности 223,8 тыс. заведений общепита, что меньше на 7,8% год к году, следует из материалов Infoline. Аналитики зафиксировали падение впервые с 2022 года. Сейчас снижение оказалось более выраженным, чем, например, в активный период ограничений во время пандемии COVID-19. В 2020 году количество заведений общепита в России сократилось на 4,8%. В 2021 году снижение оценивалось в 2,6%.

Согласно 2ГИС, в августе 2026 года только в российских городах-миллионниках работали 97,1 тыс. объектов, что меньше год к году на 1%. Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева говорит, что в январе—июне 2026 года в Москве закрылись 330 заведений с собственной посадкой. Год к году значение выросло почти вдвое. Самое выраженное снижение показали пекарни. Согласно Infoline, в июле 2026 года в России работали 15,5 тыс. таких объектов — на 13% меньше, чем годом ранее. На втором месте заведения фастфуда — минус 11,8%, до 33,5 тыс. На третьем — заведения с кофе навынос, количество которых сократилось на 10,6%, до 19,1 тыс.

Складывающаяся в индустрии ситуация вполне объяснима: потребители стали снижать свои траты. Согласно «Эвотор», 1–25 сентября 2026 года количество чеков в кафе снизилось на 5% в годовом выражении. В фастфуде падение составило 7%. Отрасль столкнулась и с другими факторами риска. Это неуклонно растущие расходы на фонд оплаты труда, высокая стоимость кредитования и негативный внешний фон, перечисляет гендиректор сети Gagawa Ленар Кутлин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Обеденный перерыв».