Египет остается наиболее популярным направлением для турпоездок на Новый год

Наиболее востребованным направлением для зарубежных поездок на новогодние праздники, согласно Level.Travel остается Египет. Доля страны за год увеличилась с 26% до 30%. Средний чек при покупке в страну пакетного тура, по данным «Слетать.ру», сейчас составляет 235,3 тыс. руб. За год значение увеличилось на 10%. Доля новогоднего Таиланда в Level.Travel в этом году оценивают в 19% против 16% годом ранее. Показатель ОАЭ в то же время сократился с 17% до 11%. Направлению, по всей видимости, так и не удалось полностью восстановиться после произошедшего весной обострения на Ближнем Востоке военных действий.

На третье место по популярности у российских туристов в этом году вышел Китай, следует из материалов Level.Travel. В прошлом году страна в перечень наиболее востребованных не входила, а в этом сформировала 12% продаж. Средняя стоимость купленного пакетного тура в Китай, согласно «Слетать.ру», сейчас составляет 321 тыс. руб. Год к году значение прибавило 13,5%.

Россия в топ-5 востребованных организованных направлений на Новый год в этом году, согласно Level.Travel, пока не вошла.

Раннее бронирование новогодних путешествий идет хуже ожиданий турбизнеса. Продажи организованных туров сократились в среднем на 10%, отелей — на 5%. Это объясняется растущими опасениями туристов. Из-за частых ограничений на работу аэропортов и проблем с топливом они предпочитают откладывать планирование поездок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рано праздновать».