Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Египет остается наиболее популярным направлением для турпоездок на Новый год

Наиболее востребованным направлением для зарубежных поездок на новогодние праздники, согласно Level.Travel остается Египет. Доля страны за год увеличилась с 26% до 30%. Средний чек при покупке в страну пакетного тура, по данным «Слетать.ру», сейчас составляет 235,3 тыс. руб. За год значение увеличилось на 10%. Доля новогоднего Таиланда в Level.Travel в этом году оценивают в 19% против 16% годом ранее. Показатель ОАЭ в то же время сократился с 17% до 11%. Направлению, по всей видимости, так и не удалось полностью восстановиться после произошедшего весной обострения на Ближнем Востоке военных действий.

На третье место по популярности у российских туристов в этом году вышел Китай, следует из материалов Level.Travel. В прошлом году страна в перечень наиболее востребованных не входила, а в этом сформировала 12% продаж. Средняя стоимость купленного пакетного тура в Китай, согласно «Слетать.ру», сейчас составляет 321 тыс. руб. Год к году значение прибавило 13,5%.

Россия в топ-5 востребованных организованных направлений на Новый год в этом году, согласно Level.Travel, пока не вошла.

Раннее бронирование новогодних путешествий идет хуже ожиданий турбизнеса. Продажи организованных туров сократились в среднем на 10%, отелей — на 5%. Это объясняется растущими опасениями туристов. Из-за частых ограничений на работу аэропортов и проблем с топливом они предпочитают откладывать планирование поездок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рано праздновать».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Дополнительный спрос на Китай поддержали два фактора, отмечавшихся осенью 2025 года: отмена виз для российских туристов и появление конкурентных тарифов с перелетом через китайские авиаузлы. Эти условия сделали азиатские направления доступнее для организованных поездок и способствовали росту интереса к ним.

Египет стал ключевым вариантом для перебронирования туристов, отказавшихся от поездок в закрытые страны. Его выбирали как направление с теплым морем и продолжительностью перелета, примерно сопоставимой с прежними маршрутами.

Снижение интереса к ОАЭ связано не только с самим закрытием направления, но и с потерей удобных стыковок через ближневосточные аэропорты. Восстановление спроса на страны региона зависит от стабилизации обстановки и возобновления полноценного авиасообщения.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд