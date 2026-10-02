Египет остается наиболее популярным направлением для турпоездок на Новый год
Наиболее востребованным направлением для зарубежных поездок на новогодние праздники, согласно Level.Travel остается Египет. Доля страны за год увеличилась с 26% до 30%. Средний чек при покупке в страну пакетного тура, по данным «Слетать.ру», сейчас составляет 235,3 тыс. руб. За год значение увеличилось на 10%. Доля новогоднего Таиланда в Level.Travel в этом году оценивают в 19% против 16% годом ранее. Показатель ОАЭ в то же время сократился с 17% до 11%. Направлению, по всей видимости, так и не удалось полностью восстановиться после произошедшего весной обострения на Ближнем Востоке военных действий.
На третье место по популярности у российских туристов в этом году вышел Китай, следует из материалов Level.Travel. В прошлом году страна в перечень наиболее востребованных не входила, а в этом сформировала 12% продаж. Средняя стоимость купленного пакетного тура в Китай, согласно «Слетать.ру», сейчас составляет 321 тыс. руб. Год к году значение прибавило 13,5%.
Россия в топ-5 востребованных организованных направлений на Новый год в этом году, согласно Level.Travel, пока не вошла.
Раннее бронирование новогодних путешествий идет хуже ожиданий турбизнеса. Продажи организованных туров сократились в среднем на 10%, отелей — на 5%. Это объясняется растущими опасениями туристов. Из-за частых ограничений на работу аэропортов и проблем с топливом они предпочитают откладывать планирование поездок.
Подробнее — в материале «Ъ» «Рано праздновать».
Дополнительный спрос на Китай поддержали два фактора, отмечавшихся осенью 2025 года: отмена виз для российских туристов и появление конкурентных тарифов с перелетом через китайские авиаузлы. Эти условия сделали азиатские направления доступнее для организованных поездок и способствовали росту интереса к ним.
Египет стал ключевым вариантом для перебронирования туристов, отказавшихся от поездок в закрытые страны. Его выбирали как направление с теплым морем и продолжительностью перелета, примерно сопоставимой с прежними маршрутами.
Снижение интереса к ОАЭ связано не только с самим закрытием направления, но и с потерей удобных стыковок через ближневосточные аэропорты. Восстановление спроса на страны региона зависит от стабилизации обстановки и возобновления полноценного авиасообщения.