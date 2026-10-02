Интерес к турам на новогодние праздники сократился на 10%

Спрос на организованные туры с захватом новогодних праздников сейчас на 10% ниже, чем годом ранее, подсчитали в «Слетать.ру». Туроператор «Русский экспресс» зафиксировал падение на 24,2% год к году. В Level.Travel не приводят конкретных данных, но указывают, что летом продажи туров на праздничные даты шли хуже, чем годом ранее. В последние три недели, по словам представителя компании, продажи близки к прошлогодним. В OneTwoTrip зафиксировали сокращение количества гостиничных заказов на новогодние праздники на 5% год к году.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин оценивает снижение спроса на новогодние поездки по России в 6–10% в годовом выражении. Зарубежные направления, по словам эксперта, показывают рост на 6–8%. Изначально турбизнес рассчитывал увеличить новогодние продажи за границу на 10–15%. В «Островке» говорят, что доля зарубежных направлений в общей структуре бронирования размещений с захватом новогодних праздников за год выросла с 25% до 26%.

Традиционно период ранних продаж новогодних туров на рынке заканчивается в конце сентября. Но сейчас поведение туристов поменялось. В «Русском экспрессе» говорят, что клиенты все чаще отказываются от ранних бронирований, предпочитая принимать решение ближе к дате путешествия. Это связано с давлением неопределенности, считают в компании. Прогнозировать отпуска стало сложнее из-за частых ограничений на работу аэропортов и перебоев с топливом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рано праздновать».