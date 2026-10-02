Изменение налогообложения букмекеров может привести к снижению доходов бюджета

Поправками к Налоговому кодексу РФ и отдельными законодательными актами, внесенными правительством РФ в Госдуму 30 сентября, вносятся изменения в систему налогообложения в области азартных игр. Налог на доходы граждан будет взиматься не с каждого выигрыша, а по итогам года с общей суммы выигрышей, из которой будет вычитаться сумма проигранных ставок. Налоговая база по доходам в виде выигрышей определяется «как положительная разница между суммой выигрышей от участия в азартных играх» и «суммой ставок, служащих условием участия в азартных играх». Новую систему предлагают ввести на период с 1 января 2023 года.

По словам собеседников “Ъ”, знакомых с обсуждением инициативы, доля выигравших у букмекеров не превышает 10%. В случае принятия законопроекта можно ожидать кратного снижения поступлений НДФЛ от выигрышей в региональные бюджеты, считают они. По мнению, старшего юриста «Рустам Курмаев и партнеры» Владислава Гейтса, главный риск для бюджета в том, что налог перестанут платить игроки, у которых по итогам года проигрышей больше, чем выигрышей. Второй риск связан с обратной силой закона с 1 января 2023 года. Пересчет за прошедшие периоды создаст у части игроков переплату, которую бюджет будет обязан вернуть, что является дополнительной нагрузкой

Подробнее — в материале «Ъ» «Налог по прибыли считают».