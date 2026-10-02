С 1 января 2027 года в Томске начнет действовать туристический налог

Городская дума Томска на заседании 2 октября одобрила введение туристического налога. Согласно принятому решению, налог начнет действовать с января 2027 года. Ставка составит 2% от стоимости размещения (без НДС), но не менее 100 руб. в сутки. Плательщиками выступят юридические лица — гостиницы, отели и санатории.

В ходе обсуждения депутаты закрепили ряд существенных исключений — налог не будет взиматься за проживание жителей Томской области, детей с сопровождающими их взрослыми, студентов очной формы обучения и всех льготных категорий граждан, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

По прогнозам властей, потенциально за год налог может принести в бюджет города порядка 23 млн руб. В мэрии уточнили, что эти средства планируется направить на развитие туристической инфраструктуры, в том числе на ремонт туристических объектов. По данным местных властей, в 2025 году Томск посетили почти 470 тыс. туристов.

Лолита Белова