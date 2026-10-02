В 2027 году доля иностранных авиаперевозчиков в России может вырасти на 5–10%

Пассажиропоток на российских рейсах иностранных авиакомпаний в 2027 году может вырасти на 5–10%, несмотря на звучащие угрозы о рисках. «Мы провели серию консультаций с российскими властями и нашими страховыми партнерами в начале сентября и полностью убедились, что ситуация для наших пассажиров остается безопасной и контролируемой»,— говорит один из собеседников “Ъ”. Источник “Ъ” в другой авиакомпании отметил, что там адаптировались к работе в условиях частых закрытий аэропортов в РФ в 2026 году и получили подтверждения, что ситуация с безопасностью полетов в РФ остается в зоне особого внимания российских регуляторов и для пассажиров не появится новых рисков.

Российские и зарубежные авиакомпании летают на паритетной основе. По некоторым направлениям паритет невозможен: полеты из РФ выполняются только иностранными авиакомпаниями в Сербию и некоторые страны Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. По ряду стран доля иностранных авиакомпаний достигает 70% — это Катар, Бахрейн, Оман и ОАЭ, перечисляет Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ). Количество рейсов китайских перевозчиков в РФ на 25% выше, чем у российских игроков в Китай, говорит он. В скором времени и Вьетнам может стать страной, где основной объем перевозок придется на местных перевозчиков.

В 2026 году, по прогнозам «Аэрофлота», доля иностранных перевозчиков в России вырастет на 15,7%, до 26–27,5 млн пассажиров, то есть почти до половины от всего международного пассажиропотока. В 2025 году иностранные авиакомпании перевезли 23,8 млн пассажиров из России. Пассажиропоток российских авиакомпаний на международных направлениях составил за тот же период 27,4 млн человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Полетные перспективы».