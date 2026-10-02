Полетные перспективы

Пассажиропоток на российских рейсах иностранных авиакомпаний в 2027 году может вырасти на 5–10%, несмотря на звучащие угрозы о рисках. В РФ такие перевозчики летают по правилу паритета, но на ряде направлений их доля превышает 70%. Российские авиакомпании беспокоит потеря маржинальных рейсов, и отраслевые ассоциации предлагают ввести квоты на бортах иностранцев для продажи билетов местных перевозчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Иностранные авиакомпании продолжают полеты в РФ и намерены наращивать пассажиропоток, рассказали “Ъ” опрошенные участники рынка. «Мы провели серию консультаций с российскими властями и нашими страховыми партнерами в начале сентября и полностью убедились, что ситуация для наших пассажиров остается безопасной и контролируемой»,— говорит один из собеседников “Ъ”. Источник “Ъ” в другой авиакомпании отметил, что там адаптировались к работе в условиях частых закрытий аэропортов в РФ в 2026 году и получили подтверждения, что ситуация с безопасностью полетов в РФ остается в зоне особого внимания российских регуляторов и для пассажиров не появится новых рисков.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний. Президент РФ Владимир Путин назвал это заявкой на государственный терроризм. Позже в Росавиации сообщили, что украинские регуляторы выпустили «нелегитимный NOTAM» о небезопасности российского воздушного пространства, а воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают плановую работу.

В Emirates сообщили “Ъ”, что изменений в запланированной программе полетов в РФ нет: «Рейсы выполняются в обычном режиме». В Gulf Air также заявили, что планируют «выполнять программу в прежних объемах». Представитель авиакомпании Royal Jordanian в РФ Аруа Махадин заявила “Ъ”, что по итогам года авиакомпания рассчитывает нарастить пассажиропоток на 11% на российских рейсах и усилить его в 2027 году. Сейчас перевозчик выполняет рейсы только в Домодедово, но планирует в ближайший год также начать полеты в Санкт-Петербург и Екатеринбург. По ее словам, страховые компании, с которыми сотрудничает Royal Jordanian, не запрашивали «ни дополнительной страховой премии, ни ее увеличения, ни каких-либо других изменений в действующих условиях контракта». «Мы сотрудничаем с широким кругом страховых компаний: российских, арабских, западных — ни один из иностранных страховых партнеров не обращался к нам с просьбой пересмотреть или изменить сложившиеся деловые отношения»,— говорит госпожа Махадин. Она подчеркнула, что все решения о выполнении рейсов между РФ и Иорданией принимаются с учетом первостепенной важности «безопасности и благополучия пассажиров».

Представители еще семи иностранных авиакомпаний на условиях анонимности подтвердили “Ъ” планы по наращиванию перевозок в РФ.

По их оценкам, в следующем году каждый из них планирует увеличить пассажиропоток от 5% до 10% за счет увеличения кресельной емкости или роста загрузки самолетов. По словам одного из собеседников “Ъ”, усилить свое присутствие в РФ компании поможет приостановка рейсов авиакомпаний Air Arabia и Jazeera Airways из-за ближневосточного конфликта и корректировки маршрутов. Один из источников “Ъ” говорит, что страховые полисы на самолеты, летающие в РФ, с 2022 года более чем на две трети дороже, чем на полеты в другие страны, но новых повышений он не ожидает.

Регулярные рейсы в РФ выполняет более 60 авиакомпаний из 37 стран. “Ъ” направил запросы в 30 из них, включая крупнейших перевозчиков из Китая, Турции, ОАЭ и стран ближнего зарубежья, на которых приходится основная доля перевозок.

Российские и зарубежные авиакомпании летают на паритетной основе. По ряду направлений паритет невозможен: полеты из РФ выполняются только иностранными авиакомпаниями в Сербию и некоторые страны Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. По ряду стран доля иностранных авиакомпаний достигает 70% — это Катар, Бахрейн, Оман и ОАЭ, перечисляет Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ). Количество рейсов китайских перевозчиков в РФ на 25% выше, чем у российских игроков в Китай, говорит он.

В скором времени и Вьетнам может стать страной, где основной объем перевозок придется на местных перевозчиков. Как сообщали в Минтрансе 25 сентября, Россия и Вьетнам увеличат частоту авиарейсов до 105 в неделю в каждую из стран. Сейчас российские авиакомпании («Аэрофлот», AzurAir и «Икар») выполняют 39 рейсов, вьетнамские — 31 рейс (Vietnam Airlines, Vietjet и Sun PhuQuoc Airways).

По данным источника “Ъ” среди аналитиков на туррынке, в предстоящем зимнем сезоне (конец октября — конец марта) на рейсах между РФ и Вьетнамом доля вьетнамских игроков приближается к 48% из 516 тыс. кресел в одну сторону.

У российских перевозчиков пока остается 52%. По мнению собеседника “Ъ” на туррынке, увеличить провозные емкости на направлении не сможет ни одна из трех компаний из РФ. При наращивании рейсов произойдет перевес в пользу вьетнамских игроков, уверен он. В AzurAir сообщили “Ъ”, что планируют полетную программу в Нячанг из семи городов, не став комментировать другие вопросы. В «Аэрофлоте» и вьетнамских компаниях “Ъ” не ответили.

В 2026 году, по прогнозам «Аэрофлота», доля иностранных перевозчиков в России вырастет на 15,7%, до 26–27,5 млн пассажиров, то есть почти до половины от всего международного пассажиропотока. В 2025 году иностранные авиакомпании перевезли 23,8 млн пассажиров из России. Пассажиропоток российских авиакомпаний на международных направлениях составил за тот же период 27,4 млн человек. На ВЭФ-2026 глава «Аэрофлота» Сергей Александровский снова призывал усилить контроль над долей иностранных перевозчиков. “Ъ” направил запрос в Минтранс.

Как отмечали аналитики и собеседники “Ъ” в отрасли, иностранные компании имеют больший парк самолетов и могут предлагать более выгодные цены, поскольку техобслуживание бортов и запчасти обходятся им дешевле.

Российские авиакомпании же вынуждены переплачивать на иностранных рынках за заправку и аэропортовые услуги из-за использования посредников. При этом перевозчикам РФ зарубежные рейсы обеспечивают большую рентабельность, чему внутренние.

По мнению собеседников “Ъ” в отрасли, в 2027 году доля иностранных игроков совокупно вырастет в РФ еще минимум на 5%. С этой оценкой соглашается Дмитрий Горин. По его словам, присутствие иностранных авиакомпаний и восстановление въездного туризма способствуют поддержанию экономики. Для учета интересов российских перевозчиков в условиях дефицита парка РСТ предлагает в качестве одного из решений выделять квоты на бортах иностранных компаний для продажи билетов российских игроков. По словам Дмитрия Горина, это распространенная международная практика и в теории более реализуемая, чем каботаж — полеты зарубежных компаний внутри РФ или передача иностранных самолетов в «мокрый» лизинг (с экипажем) российским игрокам.

Айгуль Абдуллина