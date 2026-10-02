В Минздраве сообщили о неинфекционной пандемии диабета
Диабет в России приобрел характер неинфекционной пандемии, заявили в НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава. По данным экспертов, прирост больных в основном идет за счет диабета второго типа.
При первом типе инсулин не вырабатывается поджелудочной железой из-за гибели клеток, что, как правило, происходит из-за аутоиммунного сбоя. При втором типе инсулин есть, но ткани тела «не реагируют на него должным образом». По данным Минздрава, диабет второго типа характерен для людей с ожирением.
«Специалисты... характеризуют ситуацию как неинфекционную пандемию. Ежегодный прирост новых случаев составляет сотни тысяч человек. Основной прирост обеспечивает сахарный диабет II типа»,— рассказали ТАСС в НМИЦ.
В России растет спрос на средства контроля диабета: в январе—июне продажи глюкометров в натуральном выражении увеличились на 18% год к году, тест-полосок — на 34%, систем непрерывного мониторинга глюкозы — на 43%, ланцетов — на 64%. По оценке Минздрава, сахарным диабетом в России страдают 6 млн взрослых и 65 тыс. детей.
Подробности — в материале «Ъ» «У глюкозы подскочили измерения».
В практическом смысле характеристика диабета как неинфекционной пандемии связана с масштабом и неполным выявлением болезни. В 2024 году в России зарегистрировали 5,8 млн случаев сахарного диабета — на 14,3% больше, чем в 2020 году; еще примерно столько же пациентов могли оставаться недиагностированными. За 20 лет число больных, по оценке директора НМИЦ эндокринологии Натальи Мокрышевой, выросло более чем вдвое.
Рост числа выявленных случаев связан не только с распространением факторов риска, но и с улучшением диагностики за последние десять лет. Медицинские эксперты связывают увеличение числа пациентов с диабетом второго типа с ростом распространенности лишнего веса и ожирения, а почти половина людей с этим диагнозом может не знать о болезни: постепенное повышение сахара иногда не сопровождается специфическими симптомами.
Цена позднего выявления — осложнения, включая инфаркты и инсульты, поражения почек, сосудов, нервной системы и зрения. В 2022 году для лечения взрослых пациентов в России не хватало почти 2 тыс. эндокринологов, а для детей — еще 600 специалистов; при этом, по данным НМИЦ эндокринологии, острые сердечно-сосудистые события становились причиной половины летальных исходов у пациентов с диабетом.