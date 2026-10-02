В Минздраве сообщили о неинфекционной пандемии диабета

Диабет в России приобрел характер неинфекционной пандемии, заявили в НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава. По данным экспертов, прирост больных в основном идет за счет диабета второго типа.

При первом типе инсулин не вырабатывается поджелудочной железой из-за гибели клеток, что, как правило, происходит из-за аутоиммунного сбоя. При втором типе инсулин есть, но ткани тела «не реагируют на него должным образом». По данным Минздрава, диабет второго типа характерен для людей с ожирением.

«Специалисты... характеризуют ситуацию как неинфекционную пандемию. Ежегодный прирост новых случаев составляет сотни тысяч человек. Основной прирост обеспечивает сахарный диабет II типа»,— рассказали ТАСС в НМИЦ.

В России растет спрос на средства контроля диабета: в январе—июне продажи глюкометров в натуральном выражении увеличились на 18% год к году, тест-полосок — на 34%, систем непрерывного мониторинга глюкозы — на 43%, ланцетов — на 64%. По оценке Минздрава, сахарным диабетом в России страдают 6 млн взрослых и 65 тыс. детей.

Подробности — в материале «Ъ» «У глюкозы подскочили измерения».