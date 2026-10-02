Путин назвал убийство Али Лариджани большой ошибкой
Убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани было большой ошибкой, заявил президент России Владимир Путин. По его мнению, чиновник был договороспособным человеком, и его участие в переговорах между США и Ираном помогло бы завершить конфликт на Ближнем Востоке.
«Такой человек был бы нужен и сегодня для поиска компромиссов и решений, которые могли бы привести к миру в зоне Персидского залива»,— сказал Владимир Путин на пленарной сессии XXIII заседания клуба «Валдай».
Президент напомнил, что в ответ на ужесточение позиции США господин Лариджани предлагал создать российско-иранское совместное предприятие для деобогащения урана прямо на территории Исламской Республики. Владимир Путин тогда усомнился, что с этим согласятся Вашингтон и Тель-Авив, однако подчеркнул, что инициатива Москвы по вывозу иранского урана в РФ до сих пор в силе:: «Наши предложения, пожалуйста, до сих пор на столе. Если все-таки все участники этого процесса придут к выводу, что это хоть как-то будет разряжать обстановку — пожалуйста, мы готовы к этой работе».
Секретарь иранского совета безопасности погиб 17 марта во время израильских ударов по Тегерану. По данным The Jerusalem Post, Али Лариджани был целью номер один для Израиля после убийства аятоллы Али Хаменеи 28 февраля.
Российское предложение предусматривало передачу чрезмерно обогащенного иранского урана в Россию для переработки, с возможностью последующего возврата на объекты гражданской ядерной энергетики Ирана. Альтернативный вариант предполагал, что российская сторона возьмет на себя производство урана для гражданской ядерной программы Ирана, причем эти работы могли бы проходить на территории Ирана под гарантиями Москвы.
По оценке эксперта по Ближнему Востоку Елены Супониной, передача Ираном запасов обогащенного урана Москве могла бы упростить будущие переговоры с США. Однако 14 марта 2026 года американская сторона заявляла, что уран должен находиться под надежным контролем, и в тот же день сообщалось об отказе Дональда Трампа от предложения вывезти его в Россию. В конце февраля 2026 года власти Ирана также заявляли, что не будут вывозить уран и отказываться от его обогащения.