Путин назвал убийство Али Лариджани большой ошибкой

Убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани было большой ошибкой, заявил президент России Владимир Путин. По его мнению, чиновник был договороспособным человеком, и его участие в переговорах между США и Ираном помогло бы завершить конфликт на Ближнем Востоке.

«Такой человек был бы нужен и сегодня для поиска компромиссов и решений, которые могли бы привести к миру в зоне Персидского залива»,— сказал Владимир Путин на пленарной сессии XXIII заседания клуба «Валдай».

Президент напомнил, что в ответ на ужесточение позиции США господин Лариджани предлагал создать российско-иранское совместное предприятие для деобогащения урана прямо на территории Исламской Республики. Владимир Путин тогда усомнился, что с этим согласятся Вашингтон и Тель-Авив, однако подчеркнул, что инициатива Москвы по вывозу иранского урана в РФ до сих пор в силе:: «Наши предложения, пожалуйста, до сих пор на столе. Если все-таки все участники этого процесса придут к выводу, что это хоть как-то будет разряжать обстановку — пожалуйста, мы готовы к этой работе».

Секретарь иранского совета безопасности погиб 17 марта во время израильских ударов по Тегерану. По данным The Jerusalem Post, Али Лариджани был целью номер один для Израиля после убийства аятоллы Али Хаменеи 28 февраля.