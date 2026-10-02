Лионель Месси купил футбольный клуб из второго дивизиона Испании

Аргентинский футболист Лионель Месси купил футбольный клуб «Эльденсе», который выступает во втором дивизионе чемпионата Испании. О сделке сообщила пресс-служба команды.

«Эльденсе» — аутсайдер испанской лиги. Он занимает 19-е место после семи туров и находится на грани вылета из второго дивизиона. В команде надеются, что приход Месси поможет клубу «укрепить свои позиции и развиваться в сфере профессионального футбола», сообщается в пресс-релизе.

Сделка пока не утверждена испанскими властями. Ее должны согласовать с Высшим спортивным советом Испании, отметили в клубе.

В апреле Месси купил барселонский футбольный клуб «Корнелья». Эта команда, за которую в начале карьеры играли защитник Жорди Альба и вратарь Давид Райя, выступает в третьем дивизионе Испании.

Лионелю Месси 39 лет. Восьмикратный лауреат «Золотого мяча» и победитель мундиаля-2022 проведет свой заключительный матч за национальную команду Аргентины в начале октября. На клубном уровне нападающий остается игроком американского «Интер Майами».