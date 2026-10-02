Пожар на химическом заводе в Подмосковье локализовали
Пожарные локализовали возгорание в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода, сообщил врио главы Сергиево-Посадского округа Московской области Алексей Лужецкий.
Спасатели развернули на месте происшествия оперативный штаб. Тушение пожара продолжается, добавил он.
Во время пожара, распространившегося на площадь 1 тыс. кв. м., здание завода было частично разрушено, сообщали в в оперативных службах. По информации ТАСС, во время происшествия пропали пять человек.
Краснозаводский химический завод специализируется на производстве охотничьих и спортивных патронов, а также фейерверков.
Такая продукция предполагает использование веществ, способных к горению или детонации, что обуславливает повышенную опасность при пожаре на территории предприятия.