Трамп: казнь не должна быть сложной

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу неудавшейся казни Кристы Пайк. Он задался вопросом, как приговоренная могла выжить, ведь вводить смертельные инъекции, по его мнению, должно быть «просто».

«Это должно быть легко. В этом не должно быть ничего сложного»,— сказал господин Трамп во время общения с журналистами (цитата по New York Post).

Президент назвал произошедшее «интересной ситуацией». Будут ли власти продолжать пытаться привести смертный приговор в исполнение, президент не знает. «Вам придется спросить об этом у штата Теннесси. Будут ли они продолжать или нет»,— сказал господин Трамп.

Вчера в штате Теннесси не смогли привести в исполнение казнь 50-летней Кристы Пайк, приговоренной за убийство одноклассницы. Несмотря на введение смертельных инъекций, приговоренная выжила и сейчас находится в больнице в критическом состоянии, передает The Tennessian. Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси за 200 лет.