Трамп не исключил возможность создания военной базы США в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «рассматривает возможность сделать многое» на территории Венесуэлы. Так он ответил на вопрос журналиста о том, планирует ли Белый дом разместить на территории страны военную базу США.
«Ситуация в Венесуэле замечательная. Люди довольны»,— сказал президент.
Господин Трамп отметил, что отношения США и Венесуэлы взаимовыгодные. «Мы получаем много нефти, и отношения у нас отличные... Мы начнем восполнять наш стратегический резерв за счет венесуэльской нефти по очень низкой цене»,— добавил он.
Ранее президент США впервые встретился с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Она возглавляет страну после захвата американскими войсками президента республики Николаса Мадуро. Действующий руководитель Венесуэлы назвала встречу исторической и заявила, что они обсудили с Дональдом Трампом совместные проекты в энергетике, горнодобывающей промышленности, а также в сфере безопасности.
Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть всему голова».
Предшествующая позиция Вашингтона сочетала сохранение военного присутствия с задачей обеспечения безопасности: в январе 2026 года Дональд Трамп заявлял, что американские корабли останутся у Венесуэлы, несмотря на отмену второй атаки. Поэтому обсуждение базы означает не только возможное создание постоянного объекта, но и готовность сохранять инфраструктуру для силового контроля ситуации.
При этом Белый дом подчеркивал, что президент США оставляет за собой право применить вооруженные силы, однако приоритетом остается дипломатическое урегулирование. Возможный формат присутствия США в Венесуэле, таким образом, зависит от того, будет ли он оформлен как долгосрочное соглашение с властями страны или останется элементом временной политики безопасности.