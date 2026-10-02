Трамп не исключил возможность создания военной базы США в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «рассматривает возможность сделать многое» на территории Венесуэлы. Так он ответил на вопрос журналиста о том, планирует ли Белый дом разместить на территории страны военную базу США.

«Ситуация в Венесуэле замечательная. Люди довольны»,— сказал президент.

Господин Трамп отметил, что отношения США и Венесуэлы взаимовыгодные. «Мы получаем много нефти, и отношения у нас отличные... Мы начнем восполнять наш стратегический резерв за счет венесуэльской нефти по очень низкой цене»,— добавил он.

Ранее президент США впервые встретился с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Она возглавляет страну после захвата американскими войсками президента республики Николаса Мадуро. Действующий руководитель Венесуэлы назвала встречу исторической и заявила, что они обсудили с Дональдом Трампом совместные проекты в энергетике, горнодобывающей промышленности, а также в сфере безопасности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть всему голова».