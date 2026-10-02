Путин призвал выйти на мирные договоренности по Украине без новых потерь
Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас оптимальным сценарием было бы прекращение боевых действий на Украине. Он сказал, что это может быть возможно при согласии Киева и его западных союзников на условия, которые были бы приемлемы для Москвы.
«Если они согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить вот эти тяжелые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон»,— сказал Владимир Путин на пленарной сессии XXIII заседания клуба «Валдай».
По словам президента, это позволит выйти на договоренности в гуманитарной сфере, касающихся русского языка и «других отношений к православной церкви».
Подробнее о встрече Владимира Путина с членами Валдайского клуба — в репортаже Андрея Колесникова.
Российская формула предполагает не паузу по линии соприкосновения, а прекращение боевых действий только после переговоров, давших твердый и устойчивый результат, устраивающий Москву; вариант немедленного перемирия без конкретных договоренностей российская сторона отвергала.
В июне—июле 2024 года среди российских условий назывались вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, закрепление внеблокового и ядерного статуса Украины, а также отмена западных санкций. Киев, напротив, связывал начало прямых переговоров с длительным прекращением огня, поэтому стороны расходились не только по содержанию соглашения, но и по последовательности шагов к нему.