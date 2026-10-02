Путин призвал выйти на мирные договоренности по Украине без новых потерь

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас оптимальным сценарием было бы прекращение боевых действий на Украине. Он сказал, что это может быть возможно при согласии Киева и его западных союзников на условия, которые были бы приемлемы для Москвы.

«Если они согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить вот эти тяжелые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон»,— сказал Владимир Путин на пленарной сессии XXIII заседания клуба «Валдай».

По словам президента, это позволит выйти на договоренности в гуманитарной сфере, касающихся русского языка и «других отношений к православной церкви».

Подробнее о встрече Владимира Путина с членами Валдайского клуба — в репортаже Андрея Колесникова.