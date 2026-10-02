Унесенные шлейфом

Час-пик, железное тело поезда в подземной тесноте, сотни недовольных глаз и еще больше запахов — резких, сладких, фруктовых, цветочных и многих других. Знакомо? Мы часто обращаем внимание на чужой парфюм: он может вызвать у нас негативные эмоции или сильно заинтересовать, но редко оставляет равнодушными. Сегодня аромат — это часть личного стиля, способ создать настроение и полноценный атрибут домашнего декора, нередко дополняющий интерьер. Но почему два флакона с похожим звучанием могут стоить совершенно по-разному? Правда ли, что дорогие духи всегда более стойкие? Почему любимый аромат вдруг перестает ощущаться на собственной коже? И действительно ли безопаснее выбирать парфюмерию с максимально «натуральным» составом?

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Говорим про подделки, ищем лучшие новинки, учимся миксовать ноты — и все это вместе с Эмилем Кулиевым, ведущим экспертом бренда Rouge Bunny Rouge.

Почему так дорого?

Цена парфюма не только стоимость жидкости внутри. На нее влияют ингредиенты, концентрация композиции, работа парфюмера, флакон и упаковка, производство, логистика, сертификация, таможенные расходы и, конечно, позиционирование марки.

Особенно дорого могут стоить ингредиенты, которые сложно получить или добыть в природе: уд, амбра, натуральный мускус, ирис, шафран. Многие из них собирают вручную и получают благодаря жизнедеятельности животных. При этом современная парфюмерия активно использует синтетические аналоги: они позволяют воссоздавать запахи, получать новые оттенки и сделать производство более этичным, предсказуемым, простым.

Эмиль Кулиев



Как объясняет Эмиль Кулиев, большую роль играет тираж: «У более бюджетных ароматов — большие тиражи и массовость потребления, а над сырьем заморачиваются не так сильно». В селективной и нишевой парфюмерии ситуация может быть противоположной: небольшие объемы производства, более сложный дизайн флакона и редкие компоненты увеличивают себестоимость одного экземпляра.

Впрочем, высокая цена сама по себе еще не говорит о том, что аромат будет объективно лучше или понравится именно вам.

Дорогой = стойкий?

Связь между ценой и стойкостью существует лишь отчасти. На последнюю влияют концентрация душистых веществ, состав композиции, используемые молекулы и особенности кожи.

«Дешевый парфюм чаще сделан из спирта и меньшей концентрации ингредиентов, которые туда входят. Но и дорогой парфюм может быть менее стойким»,— говорит Эмиль Кулиев.

Кроме того, один и тот же аромат на разных людях может вести себя совершенно по-разному. Кожа, ее особенности и индивидуальная физиология влияют на то, как композиция раскрывается и как долго остается заметной.

Именно поэтому тестировать парфюм лучше не только на бумажном блоттере. На коже он может раскрыться совершенно иначе.

Почему мы перестаем слышать собственный аромат?

Есть красивый парфюмерный миф: если человек перестал чувствовать свой аромат, значит, он идеально ему подходит. На самом деле все прозаичнее — наш мозг просто адаптируется к знакомому запаху. А вот окружающие могут по-прежнему его слышать.

Иными словами, отсутствие ощущения собственного парфюма вовсе не означает, что аромат исчез. Более того, именно поэтому с количеством нанесенного средства стоит быть осторожнее: если перестали чувствовать его через полчаса, это не повод наносить еще несколько пшиков. В противном случае есть риск шокировать окружающих.

Как выбрать аромат в магазине?

Самый надежный способ — примерить его на себя. Эмиль Кулиев делится: «Лайфхаков как таковых нет. Просто нужно примерить на себя. Нанести, выйти на свежий воздух, походить с ним день и понять, нравится или нет».

И это действительно разумный подход: парфюмерная композиция меняется со временем. В первые минуты мы слышим одно звучание, затем — совершенное иное.

Если вы успели протестировать больше трех ароматов, рецепторы начинают уставать. Эксперт советует сделать паузу, выпить воды и не использовать для «обнуления» восприятия кофе: его запах сам по себе достаточно интенсивный и не всегда помогает восстановить обоняние.

Идеальный вариант перед покупкой дорогого флакона — получить пробник и провести с ароматом хотя бы несколько часов, а лучше несколько дней.

Как наносить парфюм, чтобы получить красивый шлейф?

Классические точки нанесения: шея, запястья, зона за ушами. Но если хочется шлейфа, можно попробовать менее очевидные зоны.

Эмиль Кулиев предлагает интересный прием: «Для шлейфа можно сделать три пшика в воздух, создав облако, и войти в него». Такой способ подойдет тем, кто любит выразительные ароматы, но не хочет перегружать ими окружающих.

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Еще один вариант — нанести духи на заднюю поверхность ног, например под коленями. При движении запах будет постепенно подниматься и формировать мягкий шлейф. Также эксперт рекомендует обратить внимание на область затылка и волосы.

При этом с локонами лучше не экспериментировать слишком активно: спирт в парфюмерии может сушить их. Если хочется ароматизировать пряди, разумнее приобрести специальные парфюмерные мисты или использовать обычный парфюм умеренно, не на всю длину.

В интернете часто советуют наносить аромат «на точки лимфоузлов», однако Эмиль Кулиев не рекомендует делать это: «Как правило, лучше избегать этой зоны, хотя я не читал никакой доказательной базы по этому поводу. Но, как говорится, от греха подальше».

Натуральное всегда безопасное?

Еще один популярный миф: чем больше в составе натуральных масел, тем безопаснее парфюм.

На практике все сложнее. Аллергические реакции могут вызывать и натуральные, и синтетические компоненты. Причем некоторые природные эфирные масла содержат большое количество потенциально аллергенных веществ.

«Многие гонятся за натуральными маслами в ароматах или в уходовой косметике, но чаще всего нежелательные реакции бывают именно от органики и натуральных масел в высокой концентрации»,— отмечает эксперт.

Поэтому ориентироваться исключительно на слова «натуральный», «органический» или «чистый» как на гарантию безопасности не стоит.

Если у человека есть индивидуальная непереносимость определенных компонентов, состав имеет значение. А при появлении раздражения, зуда, покраснения или других выраженных реакций использование средства стоит прекратить. Главное — отдавать предпочтение надежным маркам и предварительно тестировать запах на небольшом участке кожи.

Есть ли у парфюма срок годности?

Духи необязательно портятся сразу после истечения указанной на упаковке даты, однако едва ли прослужат всю жизнь. Главные враги любого аромата — прямой солнечный свет, высокая температура и резкие перепады температуры.

«Главным правилом является, чтобы не было попадания прямых солнечных лучей и резких температурных перепадов. Срок годности тоже есть, поэтому лучше всегда ознакомиться с маркировкой. Это не коньяк, который с годами становится все лучше и лучше»,— комментирует Эмиль Кулиев.

Красивый флакон на подоконнике, залитом солнцем, скорее плохая идея. Лучше хранить парфюмерию в темных уголках, вдали от солнца и источников тепла.

Чем пахнет лето?

У парфюмерии есть сезонность, хотя здесь актуален скорее вопрос восприятия, чем жесткий свод правил.

В жаркую погоду тяжелые, плотные композиции могут казаться слишком насыщенными, поэтому многие выбирают свежие, цитрусовые, акватические, ягодные и цветочные ароматы.

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Зимой же возникает желание «утеплиться» ароматом: в ход идут древесные, пряные, амбровые, гурманские композиции, ноты ванили, специй и теплой смолы. «В холодный период хочется выбрать теплый, обволакивающий и согревающий аромат, который напомнит об уютных вечерах у камина с пледом и чашкой ароматного глинтвейна»,— соглашается Эмиль Кулиев.

При этом железных рамок здесь нет. Если зимой хочется носить легкий цитрусовый аромат, а летом — насыщенную ваниль, приговор от парфюмерной полиции вам не грозит.

Масс-маркет, люкс, ниша: в чем разница?

Сегодня условно можно выделить три крупных сегмента: масс-маркет, люкс и селективную/нишевую парфюмерию.

Они отличаются не только ценой. Значение имеют используемые ингредиенты, объемы производства, дизайн флакона, маркетинг и характер композиций.

В нишевой парфюмерии чаще встречаются более необычные концепции и нестандартные сочетания. Масс-маркет ориентируется на широкую аудиторию и большие тиражи, более понятные, простые запахи. Люксовый сегмент находится между этими полюсами и объединяет коммерческую привлекательность с сильной ролью бренда и дизайна.

При этом границы между категориями сегодня становятся все менее четкими. Массовые бренды выпускают сложные композиции, а нишевые марки иногда становятся глобальными хитами.

Мист, туалетная вода, парфюмерная вода и духи: что выбрать?

Главное различие между этими категориями — концентрация ароматических веществ и, как следствие, интенсивность и продолжительность звучания.

Условно линейка выглядит так: body/hair mist (мист для тела и волос) eau de cologne (одеколон/одеколонная вода) eau de toilette (туалетная вода), eau de parfum (парфюмерная вода), extrait de parfum (парфюмерный экстракт), parfum (духи/парфюм).

Но конкретные показатели концентрации могут отличаться от бренда к бренду, поэтому название на флаконе не всегда позволяет точно предсказать стойкость.

Разные форматы вполне можно сочетать друг с другом. Более того, это один из способов сделать аромат объемнее. Особенно хорошо работают средства одной линии или композиции, построенные вокруг похожей базы.

Например, можно начать с легкого миста для тела или волос, а затем добавить парфюмерную воду на точки пульса. Получится более многослойное звучание без необходимости наносить большое количество одного продукта.

Универсальным вариантом считается формат парфюмерной воды — она содержит 15–20% ароматической композиции и находится между туалетной водой и насыщенными духами. Парфюмерная вода достаточно стойкая, но не слишком интенсивная, за счет чего прекрасно подходит для применения в обычной жизни. Яркость аромата можно регулировать в зависимости от количества нанесения — так что один и тот же флакончик будет прекрасно работать как днем, так и вечером, на торжественных мероприятиях и вечеринках.

Что такое парфюмерный гардероб?

Еще несколько лет назад важным считался поиск того самого единственного парфюма, который должен стать личной визитной карточкой.

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Сегодня подход меняется. Люди предпочитают иметь парфюмерный гардероб — несколько ароматов под разные ситуации.

Один может быть предназначен для офиса, другой — для свиданий, третий — для путешествий, четвертый — для холодной погоды, пятый — для жаркого лета.

Появляется даже профессия парфюмерного стилиста. По словам Эмиля Кулиева, специалист может помочь подобрать индивидуальный парфюмерный гардероб и рассказать, какие композиции и сочетания подходят конкретному человеку.

И здесь особенно интересно экспериментировать, стараясь поймать нужное настроение и ассоциации. Сделать это реально и без обращения к стилистам — можно штурмовать парфюмерные магазины «в несколько заходов», примеряя на себя те или иные сочетания. Не помешает предварительно определиться с целью — например, поиск невесомого парфюма для ежедневной офисной рутины или, наоборот, тяжелого ночного аромата.

Можно ли смешивать разные духи?

Да — и это неплохая форма арт-терапии, развивающая креативность. «Это искусство и творчество, которое вы можете развивать в себе и создавать свой неповторимый аромат. Экспериментируйте, ведь это свобода, как и макияж»,— говорит Эмиль Кулиев.

Для первого эксперимента проще всего сочетать ароматы, в которых есть хотя бы одна общая группа нот или похожая база. Например, древесный аромат можно попробовать дополнить ванильным, цитрусовый — цветочным, мускусный — более свежей композицией.

Самое приятное, что парфюмерия не математика. Строгих формул в ней нет. То, что кажется невообразимым сочетанием, на коже может раскрыться неожиданно и приятно. Метод проб и ошибок — единственный инструмент, который позволит выработать собственные парфюмерные фишки.

Сам Эмиль Кулиев признается: «К вечеру лично от меня какими только ароматами не пахнет. Я прихожу домой, а близкие говорят: "Ой, что сегодня на тебе?" Я просто молча улыбаюсь, потому что уже и не помню».

А что насчет «копий» люксовых ароматов?

Важно различать дюпы и подделки. Дюп — самостоятельный продукт, который стремится передать характер или направление популярного аромата, но продается под другим названием и в собственном дизайне. Сам по себе факт сходства с известной композицией не делает продукт подделкой.

Подделка — имитация оригинального продукта, когда копируются упаковка, название, оформление и другие элементы. Они намеренно создают впечатление, что перед покупателем находится оригинал.

Проблема особенно актуальна, когда речь идет о сомнительном происхождении флаконов. В отличие от официальной продукции, состав и качество производства могут быть неизвестны. «Когда парфюм, который стоит на порядок выше, продают очень дешево, стоит задуматься»,— советует Эмиль Кулиев.

При покупке дорогостоящего аромата лучше обращаться к официальным магазинам и проверенным продавцам. Ну а тем, кто осознанно хочет сэкономить, стоит быть осторожнее: за счет использования дешевых отдушек, спирта и прочих компонентов копия может быть потенциально опасной.

Можно ли дарить парфюм?

Парфюмерия очень индивидуальна: даже аромат, который кажется прекрасным большинству людей, может совершенно не понравиться конкретному человеку. Неудивительно, что многие относятся к подарку в виде духов скептически — угодить с ними и вправду трудно.

Наш эксперт предлагает придерживаться очевидного правила: «Дарите парфюм, только если вы точно знаете, что любит человек». В ином случае лучше преподнести сертификат в магазин или выбрать заветный флакончик вместе. Другой лайфхак — попросить назвать предпочитаемые ноты (или ориентироваться на любимые духи адресанта подарка), а затем попросить консультанта подобрать нечто похожее.

А парфюмерия для дома?

Тренд на ароматизацию пространства развивается параллельно с интересом к личной парфюмерии. Дом сегодня тоже получает свой «ароматический гардероб»: диффузоры, свечи, спреи для текстиля, ароматические саше.

Здесь работает известный психологический принцип: запах способен формировать эмоциональную ассоциацию с пространством. Поэтому для спальни чаще выбирают спокойные, мягкие композиции, для гостиной — более универсальные, для ванной — свежие и чистые.

Иногда парфюм для дома становится полноценным дополнением интерьера. Например, ароматический диффузор с деревянным цветком и свеча «Экзо» из костяного фарфора или свеча «Бергамот» из серебристого стекла с эффектом мягкого сияния от бренда Butoni, который сочетает аромат с акцентной формой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ароматический диффузор Butoni с деревянным цветком Romantic Peony Cвеча «Экзо» из костяного фарфора Butoni Cвеча «Бергамот» из серебристого стекла с эффектом мягкого сияния Butoni Следующая фотография 1 / 3 Ароматический диффузор Butoni с деревянным цветком Romantic Peony Cвеча «Экзо» из костяного фарфора Butoni Cвеча «Бергамот» из серебристого стекла с эффектом мягкого сияния Butoni

В мире парфюмов для дома даже появляются собственные тренды — например, свечи в форме обнаженных тел (особенно торсов), которые начала производить марка CAIA, получили огромное распространение по всему миру. Ароматы для дома сегодня есть почти у каждого известного бренда: Jo Malone, Loewe, Dior, Byredo.

Несмотря на соблазн скупить все, стоит все-таки сохранять умеренность. Домашний аромат не должен становиться постоянным фоном, от которого невозможно отдохнуть. Как и с парфюмом для тела, интенсивность — вопрос индивидуального комфорта.

Выводы

У парфюмерии нет правильных ответов на волнующие нас вопросы. Можно предпочитать нишу или масс-маркет, натуральные или синтетические компоненты, легкий мист или концентрированный экстракт. Можно носить один аромат 20 лет, а можно менять его каждую неделю. Самое важное — не выбирать парфюм исключительно по цене, моде или ориентиру на чужое мнение. Как говорит Эмиль Кулиев, «мы все индивидуальны». И, пожалуй, именно это делает парфюмерию такой интересной: один и тот же флакон становится совершенно разным на разных людях, в разные сезоны и даже в разные периоды жизни. А значит, искать «тот самый» аромат можно бесконечно — в этом нет ничего неправильного.

София Балаян